الكويت تسجل 58 إصابة جديدة بـ كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411018 منذ بداية الجائحة وحتي الآن.

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2436 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 97 حالة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 407620 حالة.

وكانت مصادر بالحكومة الكويتية، كشفت في وقت سابق ، أن الحكومة تسعى لتوفير أقصى درجات الأمان الصحي للطلبة، وتوفير بيئة دراسية آمنة؛ تزامنا مع بدء العد التنازلي على انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى المدارس.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر قولها إن نسبة من تلقوا اللقاحات ضد «كورونا» من الفئة بين 12 و18 عاما بلغت %70 حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، كشفت المصادر عن لقاح جديد للأطفال من شركة فايزر سيصل إلى البلاد أواخر أكتوبر المقبل، لاستخدامه في تطعيم الصغار من سن 5 سنوات إلى 12 سنة.