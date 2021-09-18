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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: مخاوف من متحورات كورونا في أفريقيا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من عملية التراجع في الإمدادات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قارة  أفريقيا، علاوة على دول أخرى في العالم لم تصل فيها معدلات التطعيم إلى النسب المطلوبة، وهو ما يزيد المخاوف من متحورات الوباء.

 

وبحسب ما قالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، إن هدف تطعيم 40% من سكان إفريقيا ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر القادم يبدو بعيد المنال، وفق ما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية.

 

وأضافت أن حظر التصدير وتخزين اللقاحات يؤديان إلى إبطاء إيصال اللقاحات إلى إفريقيا.

 

وأضافت مويتي "لقد حان الوقت للدول المصنعة للقاحات لفتح البوابات ومساعدة أولئك الذين يواجهون أكبر خطر".

 

وأعربت عن أسفها لأن التأخير في التقدم للحصول على الموافقة التنظيمية للقاحات الجديدة، إلى جانب عدم القدرة على تعزيز القدرة الإنتاجية في مواقع تصنيع اللقاح قد أديا إلى تقييد عمليات التسليم إلى إفريقيا.

 

وأضافت مويتي إن "COVAX" ومنصات أخرى متعددة الأطراف تضغط على الدول الغنية لتوضيح الجداول الزمنية للتبرع باللقاحات لإفريقيا.

 

وقالت إنه من المقرر وصول حوالي 95 مليون جرعة إضافية إلى إفريقيا عبر آلية "COVAX" طوال شهر سبتمبر، مضيفة أن توافر مخزونات أكبر ذات عمر تخزين أطول سيعزز مكافحة الوباء في القارة.

 

وحذرت مويتي من أن التطعيم البطيء في إفريقيا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 8 ملايين حالة إصابة بـ COVID-19 و 204821 حالة وفاة حتى يوم الخميس ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات شديدة العدوى.

 

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