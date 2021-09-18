الرقابة الصحية: قرابة نصف معايير الهيئة لسلامة المرضي حازت على الاعتماد العالمي

قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة تهتم بمحور السلامة فى تقديم الخدمات الصحية، حيث نجد ذلك فى أكثر 40 % من معايير الاعتماد التى أصدرتها الهيئة، حازت على الاعتماد العالمي والاعتراف الدولي بهذه المعايير حول السلامة.



وأضاف الدكتور إسلام أبو يوسف ، خلال خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن معايير اعتماد المستشفيات هى ٤٢.٨٪؜ من المعايير تتطلب إجراءات تخص سلامة المنشأة والخدمات المقدمة بها.



وتابع: " المنشآت التى تم تسجيلها فى الهيئة وتقارب ١٥٠ منشأة فى منظومة التأمين الصحي الشامل جميعها منشأت على درجة عالية من حيث الإنشاءات والتجهيزات والاجراءات الاساسية المقدمة بالرعايا الصحية .



وأردف أن المحاور التى يتم العمل عليها لتحقيق السلامة تشمل تصميم المنشأة لكى يكون أمن، موضحًا أنه بتوجيهات من رئيس الوزراء، يتم مراجعة جميع تصميمات المنشأت الصحية والبرامج الصحية التى تنشأها الدولة بالتعاون مع جهات الاختصاص مثل مركز البحوث بالاسكندرية وادارة الحماية المدنية ووزارة الصحة والمكاتب الهندسية .



وأكمل: " الهيئة تهتم أيضا بسلامة الاجراءات الاكلينيكية لتقديم الخدمات للمريض بشكل جيد،وكذلك أيضا السلامة البيئية ومكافحة العدوى والسلامة من الحريق،جميع المنشأت المسجلة والمعتمدة من الهيئة هى منشأت لديها جاهزية إنشائية وتدريب العاملين بها على الخروج من أى مأزق حال التعرض له.