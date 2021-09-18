لن تتوقع.. فوائد مذهلة عند تناول الفشار

الفشار من الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها خلال اليوم، و يتمتع الفشار بفوائد صحية مدهشة من خلال العناصر الغذائية وعدد السعرات الحرارية المنخفضة بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف .



يحتوي الفشار أيضًا على الأحماض الفينولية ، وهي نوع من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى ذلك ، الفشار عبارة عن حبوب كاملة ، وهي مجموعة غذائية مهمة قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وفقا لما نشره موقع webmd.

ماهي فوائد الفشار ؟



انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري

من المعروف أن الفشار يقدم العديد من الفوائد الصحية للإنسان، تتمثل إحدى الفوائد المهمة لتناول الفشار في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، والذي ثبت أنه ينطبق بشكل خاص على الرجال والنساء في منتصف العمر.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الفشار على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، مما يعني أنه قد يساعدك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بسهولة أكبر وتجنب التقلبات المرتبطة بالأطعمة المرتفعة في الجهاز الهضمي، يمكن للأنظمة الغذائية التي تحتوي على الكثير من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أن تساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 على تحسين مستويات الجلوكوز والدهون لديهم.



انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

تم العثور على تناول كميات كبيرة من الألياف ، السائدة في الفشار ، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك أمراض القلب التاجية، تعتبر الألياف جزءًا مهمًا من نظام غذائي متوازن ، والفشار مثالي إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة تساهم في تناول الألياف يوميًا.



انخفاض مخاطر ارتفاع ضغط الدم

بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب ، فإن تناول الفشار بدون إضافة الكثير من الملح أو الزبدة قد يساعدك على خفض ضغط الدم أو تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



إدارة الوزن

يمكن أن يمثل فقدان الوزن والتحكم فيه تحديًا للكثيرين. يقدم الفشار حلاً للوجبات الخفيفة يمكن أن يساعدك على تجنب زيادة الوزن. يساهم محتواه العالي من الألياف ، بالإضافة إلى عدد السعرات الحرارية المنخفضة ، في هذه الفوائد الصحية الهامة. يمكن لخصائص الوجبة الخفيفة هذه أن تجعل الناس يشعرون بالشبع أكثر من تناول وجبة خفيفة أقل صحية ودهنية.

