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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على دراجة كهربائية

دخل موسوعة جينيس.. مغامر مصري يسير 919 كيلومترا خلال 24 ساعة بمدينة العلمين الجديدة

المغامر المصرى على
المغامر المصرى على عبده

نجح المغامر المصري علي عبده  في محاولته تسجيل رقم قياسي هو الاول من نوعه في العالم بقيادة دراجة كهربائية لمدة ٢٤ ساعة وقطع خلالها مسافة 919 كيلومترا بدلا من 809 امتار وهى المسافة التى كانت مطلوبة منه قطعها خلال 24 ساعة لتسجيل الرقم القياسي في موسوعة جينيس للارقام القياسية .

 

وقال المغامر المصري انه تم بالفعل تسجيل المحاولة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وهى المحاولة التى جرت على ارض مدينة العلمين الجديدة تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة ، مشيرا إلى أن المحاولة تعد داعمة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (اتحضر للأخضر ).

 

وقال المغامر المصري علي عبده أن تلك المحاولة التى تعد الثانية له في تسجيل رقما قياسيا في موسوعة جينيس للارقام القياسية العالمية تهدف إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المبادرات والجهود المصرية التي تسعى إلى تحقيقها ، بالإضافة إلى العمل  على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وعدد من المبادرات المصرية التي تسعي لتحقيقها.

وأكد المغامر المصري انه اختار مدينة العلمين الجديدة كونها أيقونة مصرية في التنمية المستدامة ومن أكثر المدن الواعدة في العالم وسعى من خلالها الى تسليط الضوء على تلك المدينة . 

وأضاف عبده أن محاولة تسجيل الرقم القياسي بدأت صباح يوم أمس الجمعة في الثامنة صباحا وانتهت صباح اليوم السبت ، وتم خلالها السير لمسافة 919 كيلومترا بدلا من ٨٠٥ كيلومترات التى كانت محددة خلال تلك المدة داخل طريق مغلق لدواعي الامن والسلامة وتطبيقًا لشروط موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

 

 وأشار إلى أن محاولة تسجيل الرقم القياسي الجديد جرت تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، بجانب شركة إنرجيكا الإيطالية للدراجات الكهربائية و شركة إنفينيتي الإيطالية للطاقة المتجددة وزيوت وولف. 

 

وأكد انه نجح وفريق العمل المكون من ٢٥ فردا في تنفيذ خطة العمل التى حققت الرقم القياسي طبقا لمعاير وقوانين موسوعة جينيس العالمية وتخطى المطلوب منه لتحقيق الرقم القياسي .

 

وقال المغامر علي عبده انه تم استخدام دراجة كهربائية من طراز EVA EsseEsse9 من شركة إنرجيكا الايطالية بمحرك كهربائي بقوة ٨٠ كيلوواط أي ما يُعادل ١٠٩ أحصنة، وعزم ١٨٠ نيوتن /متر، وبسرعة قصوى ٢٠٠ كم/ساعة محددة إلكترونيًا، ويتسارع أعلى فئة منها من ٠ إلى ١٠٠ كم/ساعة في ٢.٨ ثانية، فيما تتوفر EVA EsseEsse9 بخيارين من البطاريات الأولى يصل مداها إلى ٤٤٠ كم، ما يجعلها الدراجة الكهربائية ذات المدى الأطول على الإطلاق، والثانية ٢٠٠ كم، ويمكن شحن بطاريتها بواسطة شاحن بطيء AC، أو شاحن سريع DC بقدرة من ٠ إلى ٨٠٪ في ٤٠ دقيقة، فيما يصل العمر الافتراضي للبطارية إلى ١٢٠٠ دورة.

وأكد انه ينتظر الحصول من موسوعة جينيس للارقام القياسية على شهادة الرقم القياسي لتلك المحاولة خلال ايام .

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المغامر المصري علي عبده موسوعة جينيس مدينة العلمين الجديدة السير 919 كيلومترا

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