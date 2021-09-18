وزير النقل يكشف موعد الإنتهاء من الكباري الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة تنفيذ عدد من كباري طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد الوزير، في بداية جولته، مشروع إنشاء كوبري علوي ودوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى (دوران برج العرب).

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من إنشاء كوبرى جديد أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية للعودة إلى اتجاه الإسكندرية وذلك بديلا عن الدوران للخلف السطحى و الذى يتسبب في تكدس مرورى بالطريق الصحراوى، وذلك نظرا لقرب الدوران السطحى من مخرج طريق الكافورى / برج العرب مما يضطر السيارات الخارجة من طريق برج العرب و المتجهة الى الإسكندرية الى قطع الطريق الصحراوى بصورة عمودية مما يتسبب في تكدس مروري و التسبب بالحوادث.

وأضاف وزير النقل أن القيمة الإجمالية للكوبري تبلغ 80 مليون جنيها ومن المنتظر إنهاء المشروع في نهاية العام الحالى.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بألا يقل عدد الحارات عند تنفيذ الكباري عن 3 حارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.



وطالب الوزير بتعديل تصميم الكوبري ليكون 3 حارة مرورية بدلاً من 2 حارة مرورية

وموافاته بالتصميم الجديد خلال أسبوع لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية المتوقعة.



بعدها توجه وزير النقل لتفقد مشروع توسيع كباري العجمي وبرج العرب على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية حيث يشمل المشروع توسعة كوبري مدخل العجمي الكيلو 21 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بعرض 7 أمتار بطول حوالي 960 م ليصبح 4 حارات مرورية بدلا من حارتين مرورية بعرض اسفلت 14 متر بدلا من 7 متر.

وتشمل الأعمال في هذا الكوبري زيادة الطول الخرساني ليصبح بطول 540 م ط بدلا من 220 م ط وذلك لتقليل ارتفاع حائط التربة المسلحة بالمدخل والمخرج ليصبح اقصى ارتفاع 6 أمتار بدلا من 12م وكذلك طريق سطحي بديل لمدخل الكيلو 21 بعرض اسفلت 11 متر بطول حوالي 680 م ط بطريق سطحي بديل لمدخل برج العرب بعرض اسفلت 7 أمتار وطول حوالي 350 م ط.

كما تشمل توسعة كوبري مدخل برج العرب على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بعرض 7 متر الذي يبلغ طوله حوالي 890 م ط ليصبح 4 حارات مرورية بدلا من حارتي مروري وعرض اسفلت 14 متر بدلا من 7 متر والذي يشمل زيادة الطول الخرساني ليصبح بطول 440 م ط بدلا من 190 م ط وذلك لتقليل ارتفاع حائط التربة المسلحه بالمدخل والمخرج ليصبح أكثر ارتفاع 6 متر بدلا من 12 متر.

وأوضح كامل الوزير أن القيمة التعاقدية للمشروع 200 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من توسعة كوبرى مدخل العجمي (الكيلو 21) في 15 / 10 / 2021 والانتهاء من توسعة كوبرى مدخل برج العرب في 15/ 1 / 2022.

وفي نهاية جولته تفقد وزير النقل أعمال إنشاء وتنفيذ كوبرى بتقاطع الذراع البحرى مع الطريق الساحلى فى كم 21 والذي سيساهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية بمنطقة العجمي.

وصرح كامل الوزير بأن المشروع يتكون من كوبرى رئيسي يهدف لنقل الحركة القادمة من طريق الإسكندرية / مطروح بطول ۱ كم وعرض 12.8 م بواقع 3 حارات مرورية إلى الطريق الساحلي و القادم من طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي عن طريق وصلة الذراع البحري إلى الطريق الساحلي بطول 250 م وعرض 8 م بواقع 2 حارة مرورية بالإضافة إلى كوبرى دوران لنقل حركة القادم من الإسكندرية في اتجاه مطروح للعودة إلى اتجاه الإسكندرية بطول 840 م وعرض 7.2 م بواقع 2 حارة مرورية.



كما يتضمن المشروع إحلال وتجديد الكوبرى أعلى مصرف النوبارية بطول 50 متر و عرض 35 متر بواقع 9 حارات مرورية بالاتجاهين.



وأشار الوزير إلي أن التكلفة التقديرية للمشروع 288 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 99 %، ومن المقرر الإنتهاء منه في نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء الأعمال الخاصة بصرف الأمطار من أجل حل مشكلة الأمطار بهذه المنطقة كما يهدف المشروع الى فصل الحركة بهذا الميدان لتحقيق السيولة المرورية.

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