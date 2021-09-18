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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في تقرير للأمم المتحدة.. الهجرة غير الشرعية "آفة" لاتنتهي

الهجرة الغير شرعية..آفة
الهجرة الغير شرعية.."آفة" لاتنتهي

فى رحلتهم للبحث عن حياة جديدة فى الضفة الأخرى،تصدم أحلام الآلاف من المهاجرين الغير شرعيين،بجهود سلطات دول العبور،فيما يلقي عشرات الآلاف مصيرًا مجهولًا فى رحلة الترحيل.


وفى هذا السياق،أعربت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن اختفاء آلاف المهاجرين المتجهين إلى أوروبا،الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا،وفقًا لتقرير عرضته سكاي نيوز الإخبارية.


وأعلنت  المنظمة الدولية عن أرقام مقلقة والتى كشفت أن اكثر من 1100 مهاجر توفوا فى العام الجاري 2021 قرابة ليبيا مقارنة بما لا يقل عن 978 شخصًا لقوا نفس المصير خلال العام الماضي 2020.


واعترض خفر السواحل فى ليبيا اكثر من 24 ألف مهاجر متجهين إلى اوروبا بالبحر المتوسط حتى الأول فى هذا العام.


ووفقًا لارقام المنظمة الدولية تم تسجيل 6000 فقط فى مراكز الاحتجاز الرسمية فى ليبيا.

وتخشي المنظمة الدولية ان ينتهي الأمر للعديد منهم فى أيدي عصابات إجرامية ومتجارين بالبشر وابتزازهم.

الهجرة الغير شرعية عصابات السواحل الضفة البحر المتوسط سكاي نيوز

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