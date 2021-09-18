عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

موجة حارة
موجة حارة

تشهد حالة الطقس، غدا الأحد، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ويكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، يكون الطقس غدا ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

حالة البحر والرياح

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون أيضا هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ارتفاع الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار.. تفاصيل الطقس غدا وحتى نهاية الأسبوع

موجة ارتفاع جديدة .. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام المقبلة

بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس غدا، يكون أيضا حالة البحرين الأحمر والأبيض معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران وربع، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

موجة حارة 

درجات الحرارة 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلا الطقس غدا، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45
جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

موجة حارة 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن موجة حارة جديدة سوف تشهدها البلاد، اعتبارا من غدا الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة المحافظات، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد بجميع محافظات الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الموجة الحارة التي ستشهدها البلاد، سيكون يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وتنتهي الموجة يوم الخميس القادم، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مجددا مع نهاية الأسبوع الجاري.

وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة هي انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر وتكون علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة. 

الطقس غدا درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية نسب الرطوبة حالة الطقس حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

البنك المركزي:51.01 مليار جنيه صافي أرباح الجهاز المصرفي يونيو الماضي

أهلا مدارس.. حماية المستهلك: "لو المواطن ملقاش تخفيضات 25% هنرجعله فلوسه"

"العائدون من الكويت".. المتهم فارس: نقلت عبوات لـ ملثمين فجروا بها برج كهرباء على صحراوي الإسكندرية

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

السلطات الجزائرية تسمح لشقيق الرئيس بوتفليقة بحضور جنازته

تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة المطالبين بإعادة التصحيح اليدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحي السيدة زينب والحسين

التعليم: لن يوجد طالب يحصل على الإعدادية لايعرف القراءة والكتابة

إثيوبيا ترسل قوات خاصة لحماية سد النهضة

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

الصفقة 14.. فاركو يعلن التعاقد مع نجم الأهلي السابق لمدة 3 مواسم

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيرة للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

فيديو

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

اﻟﻤﺰﻳﺪ