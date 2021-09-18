ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

تشهد حالة الطقس، غدا الأحد، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ويكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، يكون الطقس غدا ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

حالة البحر والرياح

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون أيضا هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس غدا، يكون أيضا حالة البحرين الأحمر والأبيض معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران وربع، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

موجة حارة

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلا الطقس غدا، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24

جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45

جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

موجة حارة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن موجة حارة جديدة سوف تشهدها البلاد، اعتبارا من غدا الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة المحافظات، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد بجميع محافظات الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الموجة الحارة التي ستشهدها البلاد، سيكون يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وتنتهي الموجة يوم الخميس القادم، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مجددا مع نهاية الأسبوع الجاري.

وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة هي انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر وتكون علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.