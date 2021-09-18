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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة المطالبين بإعادة التصحيح اليدوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليمات رسمية عاجلة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 المتقدمين بـ ـإعادة فحص اوراقهم يدويا مرة اخرى ضمن تظلمات الثانوية العامة 2021 الدور الأول.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، هناك تعليمات يجب إتباعها قبل وأثناء عملية إعادة التصحيح اليدوي لأوراق اجابة (بابل شيت) الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2021 تتمثل فيما يلي :


• الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية


• يمنع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع


• إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما


• يتم الاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر


• يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدوياً


• يتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الالكتروني للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة


• يسلم الطالب وولي الأمر مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالاضافة إلى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة


• يقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات (أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح)

ويتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي: 
(البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال) 

وقالت وزارة التربية والتعليم : للإستفسارات أو الشكاوى برجاء الاتصال على الرقم الموحد: ١٩٣٦٨

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