رانيا هاشم عن أزمة تيجراي: الوضع كارثي بكل المقاييس ..فيديو

علقت الإعلامية رانيا هاشم، على الوضع في إقليم تيجراي بإثيوبيا، قائلة: "الوضع كارثي بكل المقاييس".



وأضافت "هاشم"، خلال تقديمها برنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك 5 مليون مواطن إثيوبي مهددون بالجوع في إقليم تيجراي"، موضحة: "وفقا لمنظمات دولية فإن مئات النساء في تيجراي تعرضن لتعذيب ممنهج واغتصاب جماعي".

بعد العقوبات.. رسالة أمريكية إلى إثيوبيا



طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، حكومة إثيوبيا، وجبهة تحرير تيجراي باتخاذ خطوات نحو محادثات من دون شروط مسبقة، داعية الطرفين إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

يأتي ذلك بعدما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

وقال بايدن إن هناك أنشطة تهدد سلام وأمن واستقرار إثيوبيا والقرن الأفريقي بشكل أوسع، بما في ذلك أعمال عنف وفظائع واسعة النطاق ومخالفات حقوقية خطيرة، بالإضافة إلى الحيلولة دون تنفيذ العمليات الإنسانية.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن هذه الأنشطة "تشكل خطرا استثنائيا وغير عادي على أمن الولايات المتحدة القومي وسياساتها الخارجية"، مضيفا: "لذلك أعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد".

