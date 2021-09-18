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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أهلا مدارس.. حماية المستهلك: "لو المواطن ملقاش تخفيضات 25% هنرجعله فلوسه"

اهلا مدارس
اهلا مدارس

قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض "أهلا مدارس" به تخفيضات على الأدوات المكتبية والمدرسية لا تقل عن 25 %.

وأضاف أيمن حسام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  الجهاز يتابع عملية البيع والشراء داخل معرض أهلا مدارس.

وتابع أيمن حسام :" لو  المواطن ملقاش الأسعار داخل معرض أهلا مدارس بها تخفيضات تصل لـ 25 %  هنرجعله فلوسه وسيحصل على الأدوات المكتبية  هدية".

 

وأكمل أيمن حسام الدين :"  معرض أهلا مدارس يتوجه لكل فئات الشعب خاصة الأكثر احتياجا، وهناك تخفيضات  لا تقل عن 25 % في كافة الأدوات المكتبية والمدرسية داخل معرض أهلا  مدارس".

 

ولفت أيمن حسام الدين :"  أسعار منتجات  معرض أهلا مدارس أقل من  أسعار مكتبات الفجالة بـ 25 % "، مضيفا:"  هناك دور مجتمعي  لكل العارضين داخل معرض اهلا مدارس ، والمعرض به ادوات مكتبية ومدرسية وبه أجهزة كمبيوتر ومنتجات اخرى خلاف الادوات المكتبية ، وهناك شنط مدرسية باعلى جودة وملابس الطلاب الخاصة بالمدارس ".

 

وتابع أيمن حسام:" معرض أهلا مدارس متواجد في أرض المعارض بمدينة نصر ،  ويمتد حتى يوم 30 سبتمبر وهناك 30 قافلة متحركة تجوب المحافظات تحت رعاية معرض اهلا مدارس لتوفير منتجات المدارس".


 

أهلا مدارس حماية المستهلك تخفيضات المدارس اخبار التوك شو

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أهلا مدارس.. حماية المستهلك: "لو المواطن ملقاش تخفيضات 25% هنرجعله فلوسه"

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