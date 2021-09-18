أهلا مدارس.. حماية المستهلك: "لو المواطن ملقاش تخفيضات 25% هنرجعله فلوسه"

قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض "أهلا مدارس" به تخفيضات على الأدوات المكتبية والمدرسية لا تقل عن 25 %.

وأضاف أيمن حسام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجهاز يتابع عملية البيع والشراء داخل معرض أهلا مدارس.

وتابع أيمن حسام :" لو المواطن ملقاش الأسعار داخل معرض أهلا مدارس بها تخفيضات تصل لـ 25 % هنرجعله فلوسه وسيحصل على الأدوات المكتبية هدية".

وأكمل أيمن حسام الدين :" معرض أهلا مدارس يتوجه لكل فئات الشعب خاصة الأكثر احتياجا، وهناك تخفيضات لا تقل عن 25 % في كافة الأدوات المكتبية والمدرسية داخل معرض أهلا مدارس".

ولفت أيمن حسام الدين :" أسعار منتجات معرض أهلا مدارس أقل من أسعار مكتبات الفجالة بـ 25 % "، مضيفا:" هناك دور مجتمعي لكل العارضين داخل معرض اهلا مدارس ، والمعرض به ادوات مكتبية ومدرسية وبه أجهزة كمبيوتر ومنتجات اخرى خلاف الادوات المكتبية ، وهناك شنط مدرسية باعلى جودة وملابس الطلاب الخاصة بالمدارس ".

وتابع أيمن حسام:" معرض أهلا مدارس متواجد في أرض المعارض بمدينة نصر ، ويمتد حتى يوم 30 سبتمبر وهناك 30 قافلة متحركة تجوب المحافظات تحت رعاية معرض اهلا مدارس لتوفير منتجات المدارس".



