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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماية المستهلك عن معرض أهلا مدارس: تخفيضات لا تقل عن 25%

معرض اهلا مدارس
معرض اهلا مدارس

قال  أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن  معرض أهلا مدارس بدأ الخميس الماضي وحضر الافتتاح رئيس الوزراء بما يؤكد أن الدولة تدعم أولياء الأمور لتوفير المنتجات المدرسية بأسعار مناسبة .

 

وأضاف  أيمن حسام الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :"   حرص شديد من كل أجهزة الدولة كي يظهر العام  الدراسي الجديد بالمظهر اللائق ".

 

وتابع أيمن حسام الدين :"  الطلاب على علم بأهمية الحضور للدراسة بالمدارس والتعليم المباشر والعلاقات بين الطلاب والمدرسين ".

 

وأكمل ايمن حسام الدين :"  معرض اهلا مدارس يتوجه لكل فئات الشعب خاصة الأكثر احتياجا، وهناك تخفيضات  لا تقل عن 25 % في كافة الأدوات المكتبية والمدرسية داخل معرض أهلا  مدارس".

 

ولفت ايمن حسام الدين :"  أسعار منتجات  معرض أهلا مدارس أقل من  أسعار مكتبات الفجالة بـ 25 % "، مضيفا:"  هناك دور مجتمعي  لكل العارضين داخل معرض اهلا مدارس ، والمعرض به ادوات مكتبية ومدرسية وبه أجهزة كمبيوتر ومنتجات اخرى خلاف الادوات المكتبية ، وهناك شنط مدرسية باعلى جودة وملابس الطلاب الخاصة بالمدارس ".

 

وتابع أيمن حسام:" معرض أهلا مدارس متواجد في أرض المعارض بمدينة نصر ،  ويمتد حتى يوم 30 سبتمبر وهناك 30 قافلة متحركة تجوب المحافظات تحت رعاية معرض اهلا مدارس لتوفير منتجات المدارس".

أهلا مدارس حماية المستهلك المدارس ادوات مكتبية اخبار التوك شو

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