عاجل
تفتيش حاسبك والتحفظ على بياناته.. أمور أتاحها القانون لمأمور الضبط القضائي أخبار التعليم|خطاب رسمي يكشف سر عدم وجود "موجهين دين" بمنظومة التربية والتعليم…التعليم العالي تعلن نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021 اخبار التوك شو.. أحمد موسى : إنشاء محور جديد موازٍ لـ 26 يوليو.. وجامعة القاهرة: لن يدخل طالب دون التطعيم ضد كورونا فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية أخبار الفن..نادين : زوجي عمدة أبو قرقاص في المنيا وعجبني فيه هيبته ..حسن الرداد يتسلم تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز بمهرجان الفضائيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس متهمين لسرقتهما توكتوك بالإكراه في الخليفة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس، مجرمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه ، بعد إلقاء مسحوق الشطة عليه بدائرة قسم شرطة الخليفة.

 

كانت قد قررت جهات التحقيق، حبس مجرمين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه ، بعد إلقاء مسحوق الشطة عليه بدائرة قسم شرطة الخليفة.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

تمكن رجال الأمن من ضبط مجرمين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه ، بعد إلقاء مسحوق الشطة عليه .

 

وتبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من سائق "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة "مصاب بجروح وسحجات" قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة، إستوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لمنطقة منشأة ناصر، وأثناء سيرهم بدائرة القسم طلب أحدهما منه التوقف  لشراء بعض المستلزمات.

 

وفور توقفه قام الثانى بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه وقام الأول بدفعه خارج  مركبة التوك توك والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابته وإستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض "كتر").

تجديد حبس حبس مجرمين سرقة سرقة مركبة توك توك مسحوق الشطة

موضوعات متعلقة

مليون جنيه تعويضا.. تفاصيل دفاع ضحية واقعة السجود للكلب

تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض في واقعة السجود للكلب.. صور

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيبين وموظف في واقعة "السجود للكلب"

حبس عامل بشركة استولى على أموال مواطن بعد سرقته بطاقة الـ ATM

حبس شخصين لحيازتهما سلاحا ومخدرات وعملة مزورة بالقاهرة

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

حبس عاطل لسرقته فتاة بالإكراه بالبساتين

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل طالب تعدى بالضرب وتحرش بفتاة في وسط البلد

ترشيحاتنا

منعها في القليوبية والشرقية..التنمية المحلية: وقف مكامير الفحم غير المطورة 6 أشهر

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم .. والفيفا يوقع عقوبة على الزمالك بسبب جروس

الريدز يحتفي بفخر العرب عاشر هداف تاريخي.. كيف أصبح محمد صلاح من أساطير ليفربول؟

دعاء قضاء الحاجة.. ركعاتها ودعاؤها المأثور

أخبار التكنولوجيا .. تيليجرام يشهد ارتفاعا هائلا في الجرائم الإلكترونية.. ومفاجآت عن أرخص هاتف رائد من سامسونج

«معاً نطمئن..سجل الآن».. عروسان بالشرقية يشاركان في حملة تطعيم كورونا ليلة الزفاف|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال حال ارتكاب هذا الفعل

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ