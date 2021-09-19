حظر تكليف تلاميذ رياض الأطفال بواجبات منزلية .. وخبراء تعليم: في مصلحة الأطفال ويستهدف تحقيق متعة التعلم .. وفرصة لإطلاق الخيال وإظهار القدرات الإبداعية

خبراء تعليم يشيدون بقرار حظر تكليف تلاميذ رياض الأطفال بواجبات منزلية

محمد فتح الله: مرحلة الطفولة حساسة ولا يجب نزع الاستقلالية من الطفل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من التعليمات مشددة للمديريات التعليمية، الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، للعمل على تهيئة المناخ المناسب، للطلاب وللمعلمين، في مختلف المراحل التعليمية، في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وشددت الوزارة بضرورة حصول كل العاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية، والمعلمين، على لقاح كورونا.

و أهم تعليمات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد:

الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال إلى التعليم، ويحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بالواجبات المنزلية.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن مرحلة رياض الأطفال تعد مرحلة حساسة ومرحلة حرجة ، فالطفل فى طريقه لتكوين شخصية متميزة ينزع فيها إلى الاستقلالية، والاعتماد على النفس.

وأكد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حظر الواجبات المنزلية في مرحلة رياض الأطفال، في مصلحة الاطفال لأنه يستهدف تحقيق متعة التعلم، وعدم تكدير هؤلاء الصغار، والضغط عليهم على مدار اليوم، حتى لا يصلوا إلى مرحلة كراهية المدرسة والتعلم بصفة عامة.

أشاد الدكتور محمد فتح الله، بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحظر الواجبات المنزلية فى مرحلة رياض الأطفال، مشيرًا إلى أن طبيعة هذه المرحلة العمرية تتطلب الأنشطة وليس الواجبات المنزلية، فالطفل بحاجة الى تعلم المشاركة بالنشطة مع الآخرين صغارًا وكبارًا، وتعلم كيفية تكوين العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من الأسرة والروضة والمجتمع.

وأضاف الخبير التربوي أن مرحلة رياض الأطفال تقوم بدور التربية التعويضية ، لتعويض الأطفال عما ينفصهم فى بيئاتهم من فرص النمو والتعليم، لأنها تهتم بتقدم أنواع مختلفة من الفرص للأطفال ليعبروا عن ذاتهم، وتمرين قوة تخيلاتهم، وتنمية العديد من اهتماماتهم ومهاراتهم، والتى تجعلهم يقفون بثبات جيد فى حياتهم المستقبلية.

كما أن لرياض الأطفال أهمية تربوية ونفسية بالنسبة للطفل فى هذه المرحلة حيث يكون الطفل فيها قابلا للتشكيل والتعديل والتأثير من خلال البيئة المحيطة به، ففى هذه المرحلة توضح أسس الشخصية وأبعادها ومكوناتها المختلفة .

وصرح "فتح الله" بأن عمل واجبات لأربع أو ست مواد دراسية يوميًا يمثل عبئًا بالنسبة للطالب، ويؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لإطلاق خياله وقدرته الإبداعية، وتمنعه من أن يعيش في حالة من التصورات التي تثري فكره وتنمي قدرته العقلية، كأن يحكي قصة أو يسرح بخياله ويتصور أشياء معينة أو يرسم، وهي عوامل أساسية في نموه العقلي يحرم منها نتيجة عبء الواجبات الدراسية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسن الخولي، استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه التعليمات تأتي من منطلق الحرص على الأطفال لان لا يجوز للطفل في مرحلة رياض الأطفال تكلفيه بأي واجبات منزلية لكونة ليس بالسن الامثل لتكليفة بوجبات مدرسية وحفاظا على حقوقهم المنصوص عليها باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة وضع آليات لزيادة مساهمة المجتمع المدنى لرفع الوعى بأهمية مرحلة رياض الأطفال، خاصة فى المناطق المحرومة والفقيرة من خلال حملات توعية وندوات لتوفير قاعات وتجهيزات.

كما أوصي الدكتور حسن الخولي، بضرورة الاهتمام باللغة العربية فى سن رياض الأطفال، لما لها من أثر فى إشباع احتياجات الطفل لغويا، والتعبير المباشر عما يشعر به ويتطلع إليه.

وأضاف استاذ علم الاجتماع، أن رياض الأطفال في بدايتها كانت تركز في مجملها على بعدين رئيسين هما: البعد الاجتماعي والبعد الأكاديمي، ويركز الأول على تنمية مهارات الطفل في التواصل مع الآخرين، وتعرف بعض المفاهيم المرتبطة باللعب والعمل والتفكير داخل مجموعة صغيرة، ويركز البعد الثاني على تنمية بعض المعارف والمهارات اللغوية والرياضية التي تضمن إمكانية تنمية البعد الأول، حيث لا يستطيع الطفل التواصل مع الآخرين دون تعرف بعض المفردات والجمل والأشكال التي تمكنه من التعبير عن أفكاره ومشاعره، مع تنمية بعض المهارات المرتبطة باكتشاف أسرته وبيئته.

و خلال السنوات القليلة السابقة انحاز البعض إلى التركيز على البعد الأكاديمي، وكان من نتائج ذلك العديد من الصعوبات التي يواجهها الطفل في تعليمه حتى في هذا البعد الأكاديمي نفسه. وبالتالي فإن الرؤية الحقيقية هي جعل البعد الأكاديمي ليس غاية بقصد ما يمكننا من تنمية جوانب شخصية الطفل الأخرى .

وصرح الخبير التربوي، أن الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال يسعي لتهيئة الطفل للحياة المدرسية النظامية في مرحلة التعليم الأساسي، وذلك عن طريق الانتقال التدريجي من جو الأسرة إلى المدرسة، بكل ما يتطلبه ذلك من تعود على النظام، وتكوين علاقات إنسانية مع المعلم والزملاء، وممارسة أنشطة التعليم التي تتفق واهتمامات الطفل ومعدلات نموه في شتى المجالات.

وجدير بالذكر الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلنا موعد بدء الدراسة في الخريطة الزمنية الكاملة لـ العام الدراسي الجديد 2022 ، حتى يستطيع الناس ترتيب أوقاتهم ، ولكن أى تفاصيل أخرى سنعلنها في الأسبوع الأخير من سبتمبر.

وأضاف وزير التربية والتعليم : بعد أن أعلننا الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022 ، لن نتحدث عن اى شيء حتى نهاية سبتمبر لأن لكل مقام مقال ، فنحن الآن ندير امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدور الثاني الإعدادية وامتحانات الدبلومات الفنية .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022 بعد اعتمادها بتوقيع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

ويبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما ، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول السبت 15 يناير 2022 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني ضمن ايام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا

وتكون اجازة نصف العام اسبوعان تبدا من 5 فبراير 2022 وتنتهييوم الخميس 17 فبراير 2022 ، ويخصص الاسبوع الاخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر