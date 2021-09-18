تنسيق 2021.. مجموع ومصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2021-2022

تنسيق ومصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2021-2022 من أكثر كلمات البحث المتواجدة على محركات البحث الآن وذلك من أجل متابعة التنسيق حتى يتم تحديد إمكانية الالتحاق بإحدى كليات جامعة المنصورة الجديدة.

وبفضل جودة التعليم في جامعة المنصورة الجديدة العالية فإنها تعتبر من أفضل الجامعات الاهلية التي يفضل طلاب الثانوية العامة الالتحاق بها عقب حصولهم على الشهادة الثانوية العامة لأنها لا تحتاج إلى تنسيق عالي من حيث نسبة إجمالي درجات الثانوية العامة.

وحرص موقع "صدى البلد" على نشر الكليات الموجود بداخل الجامعة قبل التعرف على تنسيق ومصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2021-2022:

* كلية الطب.

* كلية طب الأسنان.

* صيدلة.

* الهندسة.

* كلية علوم وهندسة الحاسبات.

* كلية علوم وهندسة المنسوجات.

* العلوم الاجتماعية والإنسانية.

* الإعلام والاتصال.

* الأعمال المعاملات القانونية الدولية.

* كلية دراسات عليا.

* كلية التمريض

* العلوم الصحية التطبيقية.

تنسيق كليات جامعة المنصورة لعام 2022:

صرح الدكتور محمد حلمي الغار وهو الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن التنسيق بالنسبة للجامعات الخاصة سوف يقل عن الجامعات الحكومية بنسبة تصل إلى خمسة في المئة.

* وبالتالي فإن تنسيق الطلاب يتم احتسابه كالآتي وهو إضافة خمسة في المئة كنسبة اجتياز الطالب في اختبار التفكير النقدي و25 في المئة من اجتياز الطالب لاختبارات معلومات الصناعة على 70 في المئة نسبة اجتياز الطالب اختبارات الثانوية العامة.

* وهذا يوضح أن الطب البشري يمكن أن تصل نسبة تنسيقه إلى 90 في المئة.

* أما كلية طب الأسنان والصيدلة يصلوا الى 85%.

* في حين أن كلية الهندسة والطب البيطري يصل مجموع تنسيقها إلى 75%.

* كلية الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب الآلي 65 %.

* كلية الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة إلى 55 في المئة.

جامعة المنصورة الاهلية الجديدة

إدارة الجامعة أقرت بأن الاتصال بهم لا يتم من خلال ارقام الهواتف وإنما يتم من خلال الموقع الرسمي للجامعه.

أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالجامعة وهو [email protected] وهذا من أجل الاستفسار عن تنسيق ومصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2021-2022.

مصروفات جامعة المنصورة الاهلية2021-2022

– مصاريف كلية الطب في جامعة المنصورة الجديدة الأهلية 105 آلف جنيه.

– مصاريف كلية الأسنان الجامعة المنصورة الجديدة 97 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم الصيدلية الجامعة المنصورة الجديدة 85 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلاج الطبيعي الجامعة المنصورة الجديدة 63 ألف جنيه.

– مصروفات كلية علوم التمريض الجامعة المنصورة الجديدة 31 ألف جنيه.

– مجال الزراعات الصحراوية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة الجامعة المنصورة الجديدة 48 ألف جنيه.

– مجال الغذاء والصناعات الغذائية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية اللغات التطبيقية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الدراسات القانونية الجامعة المنصورة الجديدة 45 ألف جنيه.

– مصروفات كلية العلوم الإدارية الجامعة المنصورة الجديدة 46 ألف جنيه.

– مجال السياحة والضيافة الجامعة المنصورة الجديدة 40 ألف جنيه.

– مجال الإنتاج الإعلامي 50 الجامعة المنصورة الجديدة ألف جنيه.

– مصاريف كلية الفنون الجامعة المنصورة الجديدة 49 ألف جنيه.

– مصروفات كلية العلوم الهندسية الجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه.

– مصاريف كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 الجامعة المنصورة الجديدة ألف جنيه.

– مصاريف كلية العمارة الجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لتقديم:



1. أصل الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والاجنبية موثق من السفارة والخارجية المصرية ومعتمد.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. صورة البطاقة.

4. 6 صور شخصية.

5. نموذج 2 جند و6 جند للذكور.

وجدير بالذكر أهم المعلومات عن جامعة المنصورة الجديدة:

* جامعة المنصورة الجديدة تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفها هو دخولها كمنافس قوي عالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة من أجل ترسيخ الهُوِيَّة المصرية وتقوية التعاون بين الدول العربية والإفريقية.

* جامعة المنصورة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا قامت الحكومة المصرية بتأسيسها على أساس أنها مؤسسة غير هادفة للربح.

* كما أن إدارة هذه الجامعة تقع تحت أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية والذي يحمل رقم 12 لسنة 2009 وبالتالي فإنها تنفذ عليها اللائحة التنفيذية الخاصة به بالإضافة إلى تنفيذ قانون رقم 143 لسنة 2019.

* هذه الجامعة تقع تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ولذلك فإنها قد تقدم تعليم عالي مبني على الابتكار قادر على تخريج أجيال جديدة واعية ولديها قدر عالي من الريادة بشكل إقليمي وعالمي.

* قامت الحكومة المصرية بإنشاء هذه الجامعة على 127 فدان في مدينة المنصورة الجديدة الواقعة في محافظة الدقهلية وبشكل تفصيلي فإن هذه الجامعة تقع على الطريق الساحلي الدولي الذي يربط مدينة جمصة وبلطيم.