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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اعرف آخر موعد لسحب كراسة شروط سكن لكل المصريين 2.. فيديو

الإسكان
الإسكان

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن 51 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز ضمن مشروع سكن لكل المصريين 2.


وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تم سحب 110 آلاف كراسة شروط،وهناك إقبال كبير على كثير من المدن نظرا للتسهيلات التي تم تقديمها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين".


وأشارت: "الشروط مناسبة للمواطنين وتقدم تيسيرات كثيرة وهو ما جعل هناك إقبال كبير من المواطنين على المبادرة"، موضحه: "الخميس المقبل آخر موعد لسحب كراسة شروط مشروع سكن لكل المصريين 2".


وتابعت أن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن هناك 33 مدينة زاد عدد الحاجزين بها عن الوحدات المطروحة.

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