روكسي تطلق أغنية "بحبك موت" من ألبومها الجديد

أطلقت فرقة الروك المصرية "روكسي" أجدد أعمالها الغنائية "بحبك موت"، آخر أغنيات ألبومها الجديد.

وتختتم روكسي بأغنية "بحبك موت" رحلة استمرت عامين انشغلت خلالها في التحضير لألبومها الغنائي الأول "طاقة مكبوتة"، والذي يضم في جعبته 8 أغنيات مختلفة من بينها "واحدة في الوجود" و"كائن الإنسان"، تم إطلاقها جميعا بشكل فردي من بينها 3 كليبات مصورة.



وتقدم روكسي خلال آخر أغنيات الألبوم الجديد "بحبك موت" جرعة رومانسية مبهجة تمزج بين التعبير عن الحب مع بهجة التوليفة الموسيقية المعتمدة على تيمة "الإندي روك" والإيقاعات الحماسية، والأغنية من كلمات وألحان مؤسس الفرقة أحمد فرغل ومن توزيع روكسي، وتنشغل الفرقة حاليا في التحضير لبدء تسجيل ألبومها الغنائي الثاني.



وبدأت رحلة روكسي الموسيقية منذ سنتين، وضع حجر أساسها المغني أحمد فرغل، وهدفت لتقديم رؤية مختلفة لباندات الروك في مجال الأندرجراوند والموسيقى البديبة المصرية، وتعتمد أغانيها على تجسيد المواضيع الواقعية والعاطفية للجيل الجديد بين الحب والأمل والتفكير في المستقبل ومشاكل الحياة بشكل أغاني تعتمد في موسيقاها على المزج بين ألوان موسيقى الروك، بين الأورينتال والكلاسيك والمودرن، وتضم الفرقة محمد صلاح بعزف الجيتار، وعبد الرحمن الكومي بعزف الكيبورد مع باص جيتار يوسف الغرباوي وإيقاعات وطبول بيتر لاسي

