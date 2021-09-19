حمو بيكا: "كنت باخد 200 فى الأغنية و عمر كمال اتخلى عني"..فيديو

قال حمو بيكا نجم المهرجانات الشعبية انه يعمل فى هذا المجال منذ 10 سنوات، وكانت فى البداية كتجربة،موضحاً ان البداية فى المهرجانات الشعبية كانت مع فريق يسمى فريق الكبار.

وأضاف بيكا- خلال استضافته ببرنامج الترابيزة الذى تقدمه الإعلامية أميرة بدر- أنه كان يتقاضى فى الاغنية الواحدة فى البداية من 200 إلى 400 جنيه.

وأشار بيكا إلى أنه بدأ بإنتاج أغاني المهرجانات منذ ان بدأ فى هذا المجال وعمره 23 عاماً.

وعن خلافه مع عمر كمال قال بيكا:" عمرو كمال كان لما بيتصل بيا بيلاقيني فى ظهره مينفعش اول ما اقع الاقيك بتسبني وتتخلى عني خاصة بعد مشكلة النقابة الموسيقية وبعد ما قال اني مش بعرف أغني"

وتابع بيكا "مش طالب من عمر كمال أى حاجة غير انه يقول فى حقى كلام حلو بس".