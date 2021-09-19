لحماية المناخ.. مزرعة أبقار عائمة فوق الماء في روتردام.. شاهد

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو لمزرعة أبقار عائمة فوق الماء في روتردام بهدف حماية المناخ.

وقالت إن هناك مشهدا سرياليا يتوسط الرافعات وسفن الحاويات في ميناء روتردام في هولندا، هو عبارة عن مزرعة عائمة "فريدة من نوعها في العالم" تضم قطيعاً من الأبقار.

وأوضحت أنها مزرعة عائمة تتألف من ثلاث طبقات ومصنوعة من فولاذ وزجاج، تمثّل "مستقبل تربية الحيوانات" في هولندا المكتظّة سكّانيًا والمعرّضة لارتفاع مستويات سطح البحر، مما جعل الأراضي الزراعية سلعة نادرة في البلد الأوروبي.

وأضافت: “خصصت الطبقة الثالثة من المزرعة للأبقار، أما الطبقة التي تحتها فمخصصة لتحويل الحليب أجباناً وألباناً وزبدة، أما الدور الأول، أي الأقرب إلى سطح الماء، فهو مكان إنضاج الجبن”.