تنفيذ 764 حكما و 548 مخالفة مرورية بأسوان

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم "الأحد"، تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، عن تم ضبط (7) متهمين، وبحوزتهم (4) سلاح ناري، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.900) جرام و (3) كيلو حشيش، و(8) قرص مخدر، علاوة على ضبط (2) سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 764حكمًا قضائيًا شملت ضبط (155) حكم حبس جزئي، و( 31) حكم حبس مستأنف، و( 401 ) أحكام غرامات، و( 174) أحكام المخالفات، علاوة على ضبط 3 حالات جنايات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و8قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وضبط قضية لسلع مجهولة المصدر، علاوة علي ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، فضلاً عن ضبط 3 قضايا لإستخدام إسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

أما في مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 548 مخالفة مرورية شملت ضبط 6 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 80 مخالفة، وتحرير 165 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 54 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 81 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 41 حالة مسببات للحوادث المختلفة.



وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.