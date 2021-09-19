عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 764 حكما و 548 مخالفة مرورية بأسوان

حملة امنية - ارشيفية
حملة امنية - ارشيفية

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم "الأحد"، تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن. 

وأسفرت الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، عن تم ضبط (7) متهمين، وبحوزتهم  (4) سلاح ناري، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.900) جرام و (3) كيلو حشيش، و(8) قرص مخدر، علاوة على ضبط (2) سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 764حكمًا قضائيًا شملت ضبط (155) حكم حبس جزئي، و( 31) حكم حبس مستأنف، و( 401 ) أحكام غرامات، و( 174) أحكام المخالفات، علاوة على ضبط 3 حالات جنايات.

واقرأ أيضًا:   
 

عاصمة الشباب والثقافة.. مركز أورام أسوان صرح طبي في صعيد مصر

أمين البحوث الإسلامية من أسوان: على الواعظين دور كبير لتوعية الناس بخطاب مستنير

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و8قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وضبط قضية لسلع مجهولة المصدر، علاوة علي ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، فضلاً عن ضبط 3 قضايا لإستخدام إسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

أما في مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 548 مخالفة مرورية شملت ضبط 6 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 80 مخالفة، وتحرير 165 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 54 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 81 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 41 حالة مسببات للحوادث المختلفة. 
 

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.  
 

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.  

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

موضوعات متعلقة

عاصمة الشباب والثقافة.. مركز أورام أسوان صرح طبي في صعيد مصر

ترشيحاتنا

بعد اعتماد شهادات التطعيم.. كيف نجحت البحرين فى التصدي لكورونا؟

سعر رينو ميجان موديل 2021 في المغرب

بوتفليقة يواري الثرى مع أبطال حرب الاستقلال دون نظرة أخيرة

عمرو دياب يحيي حفل إطلاق مشروع White 14 بالعاصمة الإدارية لشركة أم بي جي

هونر تطلق رسمياً هاتفها الذكي Play 20 Pro.. سعر ومواصفات

بعد استجواب النيابة | أهالي طفلي الحوامدية معرضون للحبس والغرامة في هذه الحالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

على رأسهم الننى ومرموش وصلاح.. كيروش يعلن أسماء محترفي منتخب مصر لمواجهتى ليبيا

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

الوجه الآخر للحركة..عناصر طالبان يمتطون "العوامة الوزة" بالأسلحة|شاهد

فيديو

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ