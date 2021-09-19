بسبب صالح الصماد.. جماعة أنصار الله الحوثية تعدم 9 مدنيين رميا بالرصاص

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، إعدام 9 متهمين لاشتراكهم في قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، صالح الصماد، والذى قتل فى غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت موكبه في مدينة الحديدة عام 2018.

صالح الصماد

صالح الصماد قتل فى 19 أبريل 2018، خلال قصف طيران التحالف بغارتين استهدفتا موكب رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، أثناء مروره في مدينة الحديدة، ما أدى إلى مقتله ومرافقيه، وتبنى التحالف العملية واصفاً إياها بالنوعية.

من جانبها قالت "وكالة الأنباء اليمنية- سبأ"، التابعة لأنصار الله، إن "تنفيذ حكم الإعدام جرى في ميدان التحرير رميا بالرصاص، بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس".

ووفقا للوكالة التى يسطير عليها الحوثيين" سبأ" فإن الـ 9 مدنيين من بين 16 متهمًا أصدرت محكمة في 24 أغسطس حكمًا بـ"معاقبتهم بالإعدام حدًا وقصاصًا وتعزيرًا"، كما شمل الحكم “مصادرة جميع ممتلكات المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لأولياء الدم في مرحلة الاستئناف”.