عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب صالح الصماد.. جماعة أنصار الله الحوثية تعدم 9 مدنيين رميا بالرصاص

اعدام 9 مدنيين باليمن
اعدام 9 مدنيين باليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، إعدام 9 متهمين لاشتراكهم في قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، صالح الصماد، والذى قتل فى غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت موكبه في مدينة الحديدة عام 2018.

 

صالح الصماد

صالح الصماد قتل فى 19 أبريل 2018، خلال قصف طيران التحالف بغارتين استهدفتا موكب رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، أثناء مروره في مدينة الحديدة، ما أدى إلى مقتله ومرافقيه، وتبنى التحالف العملية واصفاً إياها بالنوعية.

 

من جانبها قالت "وكالة الأنباء اليمنية- سبأ"، التابعة لأنصار الله، إن "تنفيذ حكم الإعدام جرى في ميدان التحرير رميا بالرصاص، بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس".

 

txt

مشهد يدمي القلب.. ميليشيا الحوثي تعدم 9 يمنيين بينهم طفل بـ "ميدان التحرير"

txt

الحوثي تعدم 9 أشخاص رميا بالرصاص في اليمن

 

ووفقا للوكالة التى يسطير عليها الحوثيين" سبأ" فإن الـ 9 مدنيين  من بين 16 متهمًا أصدرت محكمة في 24 أغسطس حكمًا بـ"معاقبتهم بالإعدام حدًا وقصاصًا وتعزيرًا"، كما شمل الحكم “مصادرة جميع ممتلكات المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لأولياء الدم في مرحلة الاستئناف”.

صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى غارة جوية التحالف الحوثي

ترشيحاتنا

تكليف مدير مكتب وزير الأوقاف بأداء خطبة الجمعة القادمة من البحيرة

كرته تصطدم بالقائم.. كوكا يشارك في تعادل قونيا سلبيا ضد جيرسونسبور بالدوري التركي

خطوتان للأمام.. ابنة بيليه تكشف تطور حالته الصحية بعد جراحة استئصال ورم

تبدأ من 49 ألف دينار.. تعرف على مواصفات كيا ريو موديل 2021

المقاصة يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة تامر مصطفى

6 أمور احرص عليها إذا قمت إلى الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

السيسي يوجه بحصر وتسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

فيديو

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ