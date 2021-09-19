فضحته كاميرات المراقبة..شاب يدفع سيدة أثناء وقوفها على السلم الكهربائي بـ المترو

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو لراكب في المترو في ولاية نيو نيورك قام بركل إحدى السيدات و دفعها أثناء وقوفها على السلم الكهربائي .

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن الشرطة الأامريكية القت القبض على شاب في العقد الثالث من عمره، بعد أن إلتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو له و هو يركل سيدة و يدفعها و كادت أن تسقط رضا من فوق السلم الكهربائي في المترو .



أوضحت إدارة المترو في ولاية نيو يورك الأمريكية، أن الشاب قام بدفع السيدة و ركلها من الخلف ليخرج من السلم الكهربائي أولا، و من ثم قال لها " معذرة"، و خرج سريعا من محطة المترو، إلا أن السيدة قررت أن تعود لفحص كاميرات المراقبة و تطلب الشرطة .

قامت الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة بعد 4 أيام من الحادث، و تأكدت السيدة أن نفس الشاب الذي قال لها معذرة من دفعها من الخلف و كاد أن يسقطها أرضا، و طالبت الجهات الأمنية بالقبض عليه بتهمة تعمد الإعتداء عليها .

جدير بالذكر أن الشرطة الأمريكية كثفت جهودها في ولاية نيو يورك، و قامت بالقبض على الشاب و جار التحقيق معه في التهمة الموجههة إليه و ذلك بعدج مواجهته بالفيديو و إعترافه .



https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/man-caught-cctv-kicking-woman-25019447