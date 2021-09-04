كاميرات مراقبة تكشف تورط سيدة فى إلقاء رضيعها بجوار مسجد بنجع حمادي

كشفت كاميرات المراقبة بنجع حمادى، عن تورط سيدة بإلقاء طفلها الرضيع فى الشارع بجوار مسجد اللواء بوسط بمدينة نجع حمادي شمال قنا.

تبين أن سيدة ترتدى عباءة سوداء وكمامة لإخفاء معالم وجهها ،تركت الطفل الرضيع ملفوفاً بقطعة قماش بجوار مسجد اللواء ، و تركت المكان سريعاً.

جرى نقل الطفل إلى حضانة مستشفى نجع حمادي العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، لحين انتهاء التحريات أو إيداعه إحدى دور الرعاية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار قرارها بشأن الطفل.

اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور علي طفل رضيع ملفوفاً فى قطعة قماش أمام مسجد اللواء.