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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لـ8 متهمين والسجن لـ3 آخرين في قضية فيديو فاضح بنجع حمادي

إسدال الستار على
إسدال الستار على قضية فيديو فاضح بإعدام ٨ متهمين بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي ، بمعاقبة ٨ متهمين بالإعدام شنقًا، بينهم عامل وأبنائه الثلاثة، والسجن المؤبد لمتهمين و١٥ عاماً لآخر، بتهمة قتل اثنين بقرية نجع سالم التابع لمركز نجع حمادي شمال قنا .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ و المستشار محمد زين علي ، و عضوية المستشارين أشرف أبوالحسن محمد ، و مصطفى محمد الجارحي ، و سكرتارية أبوالمعارف عبدالشافي ، و محمد وزيري و أسامة الأمير .

 

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ترجع وقائع القضية لـ يناير 2020 ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين عادل.أ.أ ، وأبنائه "معتز و أيمن و كرم" وكل من: أحمد.أ.أ ، و عادل.خ. م ، و نجله يحي ، و محمود.م.أ ، وربيع.خ.م ، و هاني.م.أ ، و شقيقه محمد ، تهمة قتل المجني عليه ، شحات محمد خلف الله ، و شقيقه حماده محمد خلف الله ، مع سبق الإصرار والترصد ، بسبب خلافات عائلية بينهما.

 

و تبين من التحريات، أن فيديو فاضح لأبنة المتهم الأول، بطلب من شقيق المجني عليهما، و بعدها ساومها للحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشره و توزيعه، إلا أنه نشر الفيديو بين أهالى المنطقة، فقرر و الدها و أشقائها و أقاربها ، الانتقام منه و من عائلته.

 

و أثناء مشاهدتهم المجنى عليهما تعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى مصرعهما فى الحال، نتيجة طعنات قاتلة.

 

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، و أحيلت القضية للنيابة العامة ومنها لمحكمة الجنايات برقم 1888 لسنة 2021 ، جنايات نجع حمادي ، وقيدت برقم 164 لسنة 2021،  كلي قنا.

 

وقضت المحكمة خلال جلستها، بمعاقبة المتهمين من الأول للثامن بالإعدام شنقًا، بعد الحصول على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي، و السجن المؤبد ١٥ سنة للتاسع و العاشر، والسجن ١٥ سنة للمتهم الأخير.

 

نجع حمادى جنايات محكمة قنا السجن المؤبد نجع سالم فيديو فاضح

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