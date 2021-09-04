الإعدام لـ8 متهمين والسجن لـ3 آخرين في قضية فيديو فاضح بنجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي ، بمعاقبة ٨ متهمين بالإعدام شنقًا، بينهم عامل وأبنائه الثلاثة، والسجن المؤبد لمتهمين و١٥ عاماً لآخر، بتهمة قتل اثنين بقرية نجع سالم التابع لمركز نجع حمادي شمال قنا .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ و المستشار محمد زين علي ، و عضوية المستشارين أشرف أبوالحسن محمد ، و مصطفى محمد الجارحي ، و سكرتارية أبوالمعارف عبدالشافي ، و محمد وزيري و أسامة الأمير .



ترجع وقائع القضية لـ يناير 2020 ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين عادل.أ.أ ، وأبنائه "معتز و أيمن و كرم" وكل من: أحمد.أ.أ ، و عادل.خ. م ، و نجله يحي ، و محمود.م.أ ، وربيع.خ.م ، و هاني.م.أ ، و شقيقه محمد ، تهمة قتل المجني عليه ، شحات محمد خلف الله ، و شقيقه حماده محمد خلف الله ، مع سبق الإصرار والترصد ، بسبب خلافات عائلية بينهما.

و تبين من التحريات، أن فيديو فاضح لأبنة المتهم الأول، بطلب من شقيق المجني عليهما، و بعدها ساومها للحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشره و توزيعه، إلا أنه نشر الفيديو بين أهالى المنطقة، فقرر و الدها و أشقائها و أقاربها ، الانتقام منه و من عائلته.

و أثناء مشاهدتهم المجنى عليهما تعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى مصرعهما فى الحال، نتيجة طعنات قاتلة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، و أحيلت القضية للنيابة العامة ومنها لمحكمة الجنايات برقم 1888 لسنة 2021 ، جنايات نجع حمادي ، وقيدت برقم 164 لسنة 2021، كلي قنا.

وقضت المحكمة خلال جلستها، بمعاقبة المتهمين من الأول للثامن بالإعدام شنقًا، بعد الحصول على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي، و السجن المؤبد ١٥ سنة للتاسع و العاشر، والسجن ١٥ سنة للمتهم الأخير.