انطلاق جولات أتوبيس مبادرة محطات في حياة كريمة بمراكز قنا.. الأربعاء المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، عن انطلاق فعاليات مبادرة " محطات في حياة كريمة "يوم الأربعاء الثامن من سبتمبر الجاري و من مركز و مدينة دشنا شمال محافظة قنا ، ضمن الأنشطة الصيفية لتوجيه التربية الإجتماعية لمديرية التربية و التعليم بقنا .

تهدف المبادرة إلي تنمية الوعي القومي لدى الطلاب بالمشروعات التي تتم علي أرض محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتنمية عدة قطاعات خدمية بمحافظات مصر .

قال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية و التعليم بقنا ، إن مبادرة "محطات في حياة كريمة " تستهدف طلاب المحافظة متمثلين في اتحاد طلاب مديرية التربية و التعليم بقنا بمراحله الثلاث من خلال أتوبيس طائر يجوب مدن قنا التي تستهدفها مشروعات المبادرة لتعريفهم كم الانجاز الذى يتم علي أرض محافظة قنا ضمن " حياة كريمة " من خلال زيارات ميدانية للمشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية و سرد للعائد والمنفعة الخدمية التي ستعود علي المواطن بعد الإنتهاء من هذه المشروعات .

وأشار وكيل الوزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلي أن أتوبيس " محطات في حياة كريمة " سوف يستمر خلال سبتمبر و أكتوبر المقبل في تفقد كافة المشروعات الخدمية داخل المدن التي تستهدفها المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا ، سواء بقطاع مياه الشرب و الصرف الصحى أو المنشآت التعليمية والخدمية والطرق ، لتعريف الطلاب أكبر قدر من المعلومات التي تتم بالمبادرة .

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف فى مرحلتها الأولى بمحافظة قنا تطوير ١٩ وحدة محلية قروية تضم ٨٨ قرية بها ٤٩٢ نجعا وعزبة في ٥ مراكز موزعة كما يلي: " ٣٣ قرية بمركز أبوتشت، ٩ قري بمركز فرشوط، ١٧ قرية بمركز دشنا، ٣ قري بمركز الوقف، ٢٦ قري بمركز قوص".