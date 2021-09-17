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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كاميرات المراقبة تكشف عن سارق "موبايل" فتاة بالإكراه في القاهرة

المتهم
المتهم

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على مجرم مسلح لقيامه بسرقة هاتف محمول من فتاة كرهاً عنها باستخدام سلاح أبيض.

 

تبلغ لقسم شرطة البساتين من إحدى المواطنات ، مقيمة بدائرة القسم "مصابة بجروح"
قررت بأنها حال تواجدها بالمنطقة سكنها لانتظار إحدى سيارات الأجرة فوجئت بقيام أحد الأشخاص باستيقافها وتهديدها باستخدام سلاح أبيض "مطواة" فى محاولة منه الاستيلاء على هاتفها المحمول وأثناء مقاومتها له تعدى عليها بالضرب باستخدام السلاح الأبيض مُحدثاً إصابتها، واستولى منها على هاتفها المحمول كرهاً عنها ولاذ بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب الجانى تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" تم ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة الهاتف المحمول المستولى عليه.

 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم والهاتف، واتهمته بسرقتها بالإكراه وإحداث إصابتها ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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