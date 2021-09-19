برلماني: زيادة مساحة المعمور من أراضي الوطن لـ14.4%

بفضل العمران والتنمية..

قال النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حركة العمران والتنمية الضخمة التي تقوم بها مصر خلال السنوات السبع الماضية وحتى اللحظة، بإصرار كبير من جانب الدولة وبتوجيهات من الرئيس السيسي لها أهداف مباشرة وغير مباشرة على حياة أكثر من 100 مليون مصري.



واضاف "أبو زيد"، في تصريحات له اليوم، أن الحركة الضخمة في مجال التنمية والعمران التي تقوم بها مصر، هدفها تحسين وتطوير مستوى معيشة ملايين المصريين، وتوفير فرص عمل لهم وفتح آفاق للتنمية، والتوسع في اقامة المدن والمجمعات العمرانية الجديدة، وبما يناسب التحديات الراهنة والمستقبلية في موضوع التنمية وهذه أهداف مباشرة.

وشدد عضو مجلس النواب، أن هناك أهدافا ضخمة أخرى، من وراء التوسع الكبير في التنمية والعمران، يتمثل في رغبة الدولة المصرية في زيادة "المعمور" من مساحة مصر.

وقال النائب، إنه لا يعقل أن يتركز 98% من السكان على مساحة نحو 7.5% فقط من البلاد، ولذلك وبحسب ما تم التوسع فيه من أراض ومشاريع وفق تصريحات وزير الإسكان، فإننا سنصل تدريجيًا إلى نحو 14.4% من "المعمور"، وهو ما يعني مضاعفة المساحة المأهولة بالسكان على أرض مصر، وهو ما لم يحدث من قبل وفي أي من العصور، ويكشف عن استفادة قصوى من إمكانيات مصر ومواردها والتوسع في أراضيها.

