محمد صلاح: عيب على إدارة الزمالك تشحت فلوس من الجماهير

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن جميع الإدارات المؤقتة التي أدارت نادي الزمالك، دائما تركز على المجالس السابقة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية " مينفعش الزمالك يشحت، الزمالك مش يستاهل اللي بيحصل فيه، ولم نسمع منذ مجلس المستشار مرتضى منصور أن يحتاج الزمالك لجمع التبرعات من الجماهير".

وأردف" حصلنا على البطولات ولم نفرح بها بسبب الأزمات التي تحدث حاليا داخل نادي الزمالك، والأولى أن يتبرع الإعلاميين في نادي الزمالك للفريق، وهناك من يغضب بسبب اللاعبين الذين يحصلون على الأموال الطائلة والملايين، فيكون الحديث بسبب أن التبرع لمن معهم الأموال".

وتابع" المجلس المؤقت سوف يرحل، والأفضل لهم الرحيل حاليا حي لا يتم احتساب ما يحدث داخل النادي حاليا ضدهم، والجميع داخل المجلس كان يعلم وقف القيد للفريق خلال الفترة الأخيرة، وعيب ما يحدث من الأحاديث التي تخرج منهم".

واختتم" الزمالك قوي بجماهيره ولن يسقط أبدا ولابد أن يكون هناك حلول جيدة لكل ما يحدث داخل النادي حاليا".