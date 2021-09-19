الأزهر يحدد موعد انتهاء التقديم في مسابقة لماذا يلحدون ؟

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن إطلاق مسابقة بحثية بعنوان: " لماذا يلحدون !"؛ لمواجهة الانحرافات الفكرية التي تنشر وتبَث وتثير بواعث الإلحاد في المجتمع، مما يهدّدُ أمن المجتمع واستقراره.

وأضاف الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المسابقة تأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالمواجهة الحاسمة لمثل هذه الأفكار البعيدة كل البعد عن صحيح هذا الدين والتي تمثل خطرًا على الفرد والمجتمع.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة تستهدف تأصيل روح الإيمان بالله تعالى، وتبصير المجتمع بما يُنْشَرُ ويُبَثُّ من مفاهيم عقائدية هدّامة، وتشجيع الأفكار الهادفة البنَّاءة الساعية لإصلاح المجتمع، وتقديم الحلول الجذرية لما يواجهه من قضايا ومشكلات، وذلك من خلال النوافذ والقنوات المشروعة، بالإضافة إلى فتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاته.



أضاف أن المسابقة تُعقد من خلال محورين رئيسين، حيث يضم المحور الأول المشاركة في أحد الأعمال الآتية: البحث العلمي، القصة القصيرة، قصة الأطفال، القصيدة الشعرية، المسرحية، السيناريو والحوار لفيلم، المجلة، أما المحور الثاني فيستقبل المشاركة في أحد الأعمال التصويرية أو التسجيلية المتمثلة في: الفيلم التسجيلي الوثائقي، الفيديو الدعوي، البرنامج الحواري، الـ"موشن جرافيك".



فيما أوضحت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أن جوائز المسابقة متنوعة وتشتمل على ثلاثة مستويات في كل عمل من أعمال المسابقة؛ حيث تبلغ الجائزة الأولى 15 ألف جنيه، والثانية 12 ألف جنيه، والثالثة 10 آلاف جنيه، والأعمال الفائزة سَتَؤُولُ مِلكيتُها إلى مجمع البحوثِ الإسلامية، ويحقُّ له نشرها والاستفادة منها بأيِّ وجهٍ من الأوجه الممكنة، دون الرجوع إلى صاحب العمل.

مسابقة لماذا يلحدون

وأوضحت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، المشرف التنفيذي على المسابقة، أن هذه المسابقة جاءت انطلاقًا من دَورِ الأزهرِ الشَّريفِ المعرفي والتوعوي، وتحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف عام وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، ورئاسة الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية الدكتور نظير عياد.

وقالت «شاهين» في تصريحات خاصة، إن هذه المسابقة ستكون في المحورين الآتيين:

المحور الأول: الأعمال الكتابية: وتدور حول (طرق ووسائل معالجة ظاهرة الإلحاد )

البحث العلمي، وله ثلاث جوائز: الأولى 25 ألف جنيه، الثانية 20 ألف جنيه، الثالثة 15 ألف جنيه.

- القصة القصيرة، ولها ثلاث جوائز: الأولى 15 ألف جنيه، الثانية 12 ألف جنيه، الثالثة 10 آلاف جنيه.

- قصة الأطفال، ولها ثلاث جوائز: الأولى 20 ألف جنيه، الثانية 15 ألف جنيه، الثالثة 12 ألف جنيه.

- القصيدة الشعرية، ولها ثلاث جوائز: الأولى 15 ألف جنيه، الثانية 12 ألف جنيه، الثالثة 10 آلاف جنيه.

- المسرحية، ولها ثلاث جوائز: الأولى 20 ألف جنيه، الثانية 15 ألف جنيه، الثالثة 12 ألف جنيه.

- السيناريو أو الحوار لفيلم، وله ثلاث جوائز: الأولى 20 ألف جنيه، الثانية 15 ألف جنيه، الثالثة 12 ألف جنيه.

-المجلة، ولها ثلاث جوائز: الأولى 20 ألف جنيه، الثانية 15 ألف جنيه، الثالثة 12 ألف جنيه.

المحور الثاني: الأعمال التصويرية أو التسجيلية:

-الفيلم التسجيلي الوثائقي، وله ثلاث جوائز: الأولى 25 ألف جنيه، الثانية 20 ألف جنيه، الثالثة 15 ألف جنيه.

-الفيديو الدعوي، وله ثلاث جوائز: الأولى 15 ألف جنيه، الثانية 12 ألف جنيه، الثالثة 10 آلاف جنيه.

-البرنامج الحواري، وله ثلاث جوائز: الأولى 25 ألف جنيه، الثانية 20 ألف جنيه، الثالثة 15 ألف جنيه.

-الموشن جرافيك، وله ثلاث جوائز: الأولى 15 ألف جنيه، والثانية 12 ألف جنيه، والثالثة 10 آلاف جنيه.

وطالبت من يرغب في المشاركة في أحد فروع المسابقة، بالاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة في بوابة الأزهر الإلكترونية، أو تسلم المشاركة باليد في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية (شارع الطيران بمدينة نصر)، علمًا بأن آخر موعد لنلقي المشاركات ١/ ١٢ / ٢٠٢١ م.

للآطلاع على شروط مسابقة: «لِمَاذَا يُلْحِدُون ؟» اضغط هنا



وأعلن المركز الإعلامي بالمجمع أنه على من يرغب في المشاركة في أحد فروع المسابقة، يمكنه الاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة في بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال الدخول على الرابط الآتي:

https://www.azhar.eg/whyatheism/index.htm

أو أن تسلم المشاركة باليد في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر

علمًا بأن آخر موعد لتلقي المشاركات هو الأول من شهر ديسمبر القادم.