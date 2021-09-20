الفنانة يسرا : بشكر الرئيس السيسي على اللي عمله للفنانين النهاردة ولمصر.. فيديو

تقدمت الفنانة يسرا بالشكر إلي الرئيس السيسي على اللي عمله للفنانين النها رده ولمصر ، وشعرت اليوم أن الفن والفنانين غاليين علي الوطن وعلي مصر وهناك الكثير منا لديهم أمراض ولا يستطيعون الأنفاق علي مصاريف علاجهم .

وأضافت يسرا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أن هذا القرار يجعلنا نشعر بأن الفنانين لهم قيمة في العالم العربي والعالم الخارجي وقرار الرئيس جعلنا نشعر بأن لنا ظهر وسند .



ومن جانبه أوضح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ، إن جميع الفنانين طايرين من الفرح بسبب قرار الرئيس السيسي اللي حاسس بولاده في جميع المستويات ، مؤكدا أن الرئيس يشعر بالفنان الذى يعمل بدون مرتب .

وتابع هاني شاكر ، أن الفنانين جميعا يعملون يوم أه ويوم لا ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لا تتخلي عن أبنائها وتحافظ علي الصغير فبل الكبير .



واستكمل هاني شاكر ، أن المظلة الاجتماعية التي دخل بها جميع الفنانين اليوم تعطي إحساس بالأمان والاستقرار وبالتالي يمكننا أن ننام ونحن مطمئنين وانا فخور بان الرئيس السيسي رئيسي .