أشرف زكي : معاش الممثل 650 جنيها والفنان التشكيلي 75 جنيها.. فيديو

قال اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، بدأنا بالفعل في تطبيق منظومة الرعاية الصحية للفنانين بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية ، مؤكدا أن معاش الممثل ٦٥٠ جنيها والفنان التشكيلي ٧٥ جنيها.

وأضاف أشرف زكي خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر"، النقابة بها معاملات مازال سعرها 10 ساغ وهي سعر الدمغة وهذا بسبب عدم عمل تشريع جديد ولكن الرئيس امر بعمل هذا التعديل .



وأوضح أشرف زكي ، أن الرئيس السيسى دائما يبدي اهتمامه ورعايته بالفنانين ولا يهتم بالمشاهير والنجوم فقط، لافتاً إلى أن نقابة المهن تضم الآلاف من الفنانين وأسرهم.

وتابع اشرف زكي ، أنه قاد الكثير من الحملات للتبرع للفنانين في أزماتهم الصحية، والرئيس أعطى توجيهات بإنشاء منظومة متكاملة لرعاية التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين في الحقل الفني بأجمعه.