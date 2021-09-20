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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي : معاش الممثل 650 جنيها والفنان التشكيلي 75 جنيها.. فيديو

أشرف زكي
أشرف زكي

قال اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، بدأنا بالفعل في تطبيق منظومة الرعاية الصحية للفنانين بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية ، مؤكدا أن معاش الممثل ٦٥٠ جنيها والفنان التشكيلي ٧٥ جنيها.

 

 

وأضاف أشرف زكي خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر"،  النقابة بها معاملات مازال سعرها 10 ساغ وهي سعر الدمغة وهذا بسبب عدم عمل تشريع جديد ولكن الرئيس امر بعمل هذا التعديل .

 


وأوضح أشرف زكي ،  أن  الرئيس السيسى دائما يبدي اهتمامه ورعايته بالفنانين ولا يهتم بالمشاهير والنجوم فقط، لافتاً إلى أن نقابة المهن تضم الآلاف من الفنانين وأسرهم.

 

وتابع اشرف زكي  ،  أنه قاد الكثير من الحملات للتبرع للفنانين في أزماتهم الصحية، والرئيس أعطى توجيهات بإنشاء منظومة متكاملة لرعاية التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين في الحقل الفني بأجمعه.

 

رئيس الجمهورية الرعاية الصحية اشرف زكي المشاهير الرئيس السيسي المهن التمثيلية

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