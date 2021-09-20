عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنافذ الضريبية : لن نحاسب أصحاب مشروعات التجارة الإلكترونية بأثر رجعي

التجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية

قال الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية، إن وزارة المالية تطالب أصحاب الأنشطة التجارية الإلكترونية بالانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز الضريبية، معقباً: "لن نحاسب أصحاب مشروعات التجارة الإلكترونية بأثر رجعي".

وأوضح سيد صقر في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الضريبة 1000 جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات فقط، إذا كانت المبيعات في حدود ربع مليون جنيه، معقباً: "استفيدوا من مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة".

وتابع رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية أن الضريبة 2500 جنيه سنوياً إذا كانت المبيعات في حدود نصف مليون جنيه، وتكون الضريبة 5000 جنيه سنوياً إذا كانت المبيعات في حدود مليون جنيه.

ومن جانبه، وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية، قائلًا: «بادروا بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية، واستفيدوا من مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة».

دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

المنافذ الضريبية أصحاب مشروعات التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية برنامج من مصر وزارة المالية

موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم الأحد11-7-2021 فى مصر| شاهد

حار رطب.. حالة الطقس اليوم السبت 10/7/2021 فى مصر | شاهد

استمرار موجة الحر.. حالة الطقس اليوم السبت 3/7/2021 فى مصر| شاهد

حالة الطقس اليوم الخميس 1/7/2021 فى مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أسعار الخضروات و الفواكه في الأسواق اليوم ..فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 26 يونيو 2021 بـ سوق العبور

ترشيحاتنا

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد التراجع عن الاستقالة.. أسامة نبيه يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

ملخص وأهداف فوز ريال مدريد المثير علي فالنسيا|فيديو

واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة حول الخلاف الأمريكي الفرنسي

الجداد يعملوا إيه؟.. عفاف راضي تكشف نصيحتها لابنتها مي كمال بعد دخول مجال الغناء

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ