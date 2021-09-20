عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يلتقي عددا من الطلائع المتميزين بـ برنامج "روبوتاك"

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجموعة من الطلائع المتميزين من برنامج "روبوتاك"، بالمركز الاوليمبي بالمعادي، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للمرحلة العمرية من (7-17) عامًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن برنامج "روبوتاك" من البرامج التدريبية المستحدثة بالوزارة لخدمة الشباب والنشء في مجال التكنولوجيا لإعداد جيل من الشباب الواعد الذي يساعد على تحقيق رؤية مصر 2030، ويدعم عملية التحول الرقمي في شتى المجالات، مشيراً الي أن وزارة الشباب تهتم بهذه المرحلة السنية للطلائع لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات والمهارات، اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية في بناء الإنسان المصري.


أعرب"صبحي" عن سعادته بتلك النماذج التي شهدها ومشروعاتهم والتي تدل علي أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذت في الاهتمام بالكفاءات العلمية من النشء والشباب، والعمل علي تنمية مهاراتهم في شتى المجالات من خلال توفير حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة لهم ليكونوا علي قدر المسئولية التي تؤهلهم لخدمة وطنهم في كافة المحالات العلمية.

حضر اللقاء الدكتورة عزه الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، ايمان عثمان مدير عام للموهوبين والمبدعين بالوزارة،  والدكتور يوسف شعبان مسئول برنامج "روبوتاك" بالوزارة وخريج البرنامج الرئاسي للتنفيذيين.

وكان عدد من المتميزين ببرنامج "روبوتاك"، شاركوا في العديد من المسابقات والأنشطة بدعم من مشروع "روبوتاك" مثل مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية حرم فخامة رئيس الجمهورية واشترك بها عبدالرحمن سامح محمد بمشروع "مجال التطبيقات و المواقع الالكترونية، دارين سامح احمد شوقي بمشروع"الابتكارات العلمية: معا نتحدي كورونا"، ياسين محمد عبدالخالق من خلال مشروع "الابتكارات العلمية: معا نتحدي كورونا"، لوجين محمد عبدالخالق "المشروع "الابتكارات العلمية: معا نتحدي كورونا"، وشارك المتسابق شارل ديفيد بمسابقة اولومبياد هونغ كونغ لاسكراتش وحصل علي المركز الخامس كما شارك في كأس العرب للبرمجة وحصل علي المركز الثالث.


 المرحلة العمرية للمشاركين ببرنامج "روبوتاك" من (7-17) عامًا مقسمين على مجموعتين من (7-14) عام ومن (14-17) عام، ويتضمن البرنامج التدريب على أساسيات الروبوت، والتصميم الميكانيكي للروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساسيات الدوائر الاليكترونية، واستخدامات الحساسات والتحكم من بعد، والتفكير البرمجي وأساليب التفكير في حلول، واستراتيجية البرمجة، بمشاركة أساتذة متخصصين في هذا المجال.

وبلغ إجمالي عدد المسجلين في المرحلة الأولي من البرنامج ١٢٢٤٢ من المصريين بالداخل في جميع المحافظات وبالخارج نحو ١٤٠ طفلا من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ترشيحاتنا

بعد تحذير إسرائيل .. الحرس الثوري الإيراني يستعرض أحدث معداته العسكرية

رئيس جامعة حلوان: تسجيل 30 ألف طالب قديم للحصول على لقاح كورونا|فيديو

وزيرة الصحة: استمرار العمل بحملة معًا نطمئن لمدة شهر بدلا من 10 أيام

السفارة البريطانية بالقاهرة تطلق مسابقة "الرياضة من أجل المناخ"

بسبب عمارة يعقوبيان| حكاية "علقة ضرب"من العمال لـ تحية كاريوكا - نوستالجيا

في أخر أيام الصيف.. طقس شديد الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

حريق بـ ٣ محلات تجارية بالغردقة والدفع بـ ٤ سيارات للحماية المدنية

شوبير يزف أخبارا سارة لجماهير الأهلى قبل السوبر المصري

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ