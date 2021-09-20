عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

جثة
جثة

استمراراً لمسلسل حالات الانتحار الشائع خلال الفترة الماضية ، كان آخرها انتحار فتاة سيتي ستارز منذ أيام، لم تنتهي القصص بعد، بل أضيف لها اليوم قصة انتحار جديدة بطلها طالب بكلية الطب، قام بإلقاء نفسه من أعلى مبنى إحدى الجامعات بمنطقة 6 أكتوبر، بعد مروره بأزمة نفسية حادة دفعته للانتحار . 

جثة هامدة ارتطمت بالأرض من على بعد شاهق فوق مبنى الجامعة، أحاطتها الدماء من كل جانب، في منظر لا يتحمله قلب سوى الطبيب الشرعي الذي يجري تشريح الجثة لمعرفة طريقة وسبب الوفاة . 

" شكراً على كل حاجة وأنا آسف" .. كانت هذه آخر كلمات طالب أكتوبر قبل انتحار، في رسالة نصية أرسلها لوالديه خارج البلاد، وبعدها نفذ خطته في الانتحار من فوق مبنى الجامعة .

txt

الناس مبترحمش.. تعرف على كواليس الساعات الأخيرة قبل انتحار فتاة سيتي ستارز

txt

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

تفاصيل انتحار طالب بأكتوبر

الشاب المنتحر طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب، يبدو أنه لم يستطع التغلب على أزماته النفسية ولم يجد حلاً سوى الانتحار، فقد أظهرت كاميرات المراقبة داخل الجامعة أن الطالب قام بدخول مبنى الجامعة بمفرده ثم تم اكتشاف وفاته ، وأنه قام بالقفز من أعلى مبنى الجامعة، دون وجود أي شبهة جنائية في وفاة طالب أكتوبر.

وأشارت التحريات برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن الطالب ارسل رسالة لوالديه اللذان يعملان خارج البلاد تضمن محتواها: "شكرا على كل حاجة وأنا آسف" وما ان رأت والدته الرسالة انتابها القلق فاتصلت هاتفيا بشقيقها الذي يقيم بجوار الجامعة فأسرع للبحث عن ابن شقيقته في السكن الجامعي إلا أنه لم يعثر عليه فتوجه الى الجامعة وبالبحث عنه تبين وجود جثته بعدما قفز من الطابق الرابع. 

أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفي، والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من أمن الجامعة بالعثور على جثة ملقاة أسفل أحد المباني، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان الملابسات والتفاصيل الكاملة للواقعة.

 

تفاصيل انتحار طالب بأكتوبر حالات الانتحار فتاة سيتي ستارز طالب أكتوبر الشاب المنتحر

موضوعات متعلقة

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

ترشيحاتنا

رغم كورونا.. السيسي: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

لوس أنجلوس تعقد شراكة جديدة لانتاج المركبات الطائرة.. تفاصيل

حكم تقسيم المصحف القديم إلى أجزاء للاستفادة منه في الحفظ؟.. الإفتاء تجيب

أخبار البرلمان| 12 اتفاقية تضمن حقوق مصر في مياه النيل ..عقوبات رادعة تواجه المنشآت الطبية.. عقوبات جرائم التهرب الجمركي

الرئيس السيسى: نجاحنا فى تحقيق التنمية المستدامة بات يكتسب أهمية متزايدة عن أى وقت مضى

كرم جبر: توجيهات السيسي للإعلام بمساندة الدول العربية دون التدخل في شئونها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

تحقيقات قضية اسجد للكلب.. الطبيب يروى تفاصيل فيديو 10 دقائق بعيادة العظام

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ