فتح باب الترشح لتمثيل السكان فى مجلس أمناء دمياط الجديدة

محافظة دمياط

صرح المهندس محمد رجب ، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، بأنه تم فتح باب التقدم للراغبين من سكان المدينة للترشح لتمثيل السكان فى مجلس أمناء مدينة "دمياط الجديدة" لدورته الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز، من خلال بيان صادر عنه اليوم ،أنه يتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقرالجهاز ، إعتبارا من يوم "الأحد " الموافق٣ أكتوبر وحتى يوم "الأحد " الموافق ١٧ أكتوبر المقبل .

وأشار رئيس الجهاز ، إلى أنه يشترط فى المتقدم للترشح لعضوية مجلس الأمناء عن السكان، التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين.

وتابع أن يكون له محل إقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي،و ألا يقل سن المتقدم عن "21عام"، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل،و ألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها.

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