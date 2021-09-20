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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل جدته بالزاوية الحمراء.. السجن 10 سنوات لطالب بكلية الحقوق

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، طالب بكلية الحقوق، بالسجن 10 سنوات لاتهامه بقتل جدته بلا سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية بينهما بواسطة سلاح أبيض بالقضية رقم 462 إداري الزاوية الحمراء.

 

صدر الحكم برئاسة يحيي عادل عبد اللطيف، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وعادل أحمد وأمانة سر رفاعي فهمي.

 

وجاءت تفاصيل الواقعة كما ذكرتها النيابة العامة، أن المتهم "خالد.ع"، طالب بكلية الحقوق، ومقيم بالمطرية، شرع في قتل "إنعام.ن"، جدته، عمدا بغير سبق وإصرار ولا ترصد بأن أوعز له شيطانه الخلاص من جدته الهرمة، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما بواسطة سلاح أبيض.

 

وأكدت التحقيقات، أن المتهم استغل كبر سن المجني عليها ولم يردعه ضعفها وانهال على رأسها ضربا مستخدما السلاح الأبيض، فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، كما أنه استمر في التعدي عليها فأحدث بها الإصابات الواردة في الصفة التشريحية.

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وأضافت التحقيقات، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخري بأن شرع في قتل خالته المجني عليها "مني" إ"، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد ذلك أنه عقب إتمام جريمته السابقة انهال عليها ضربا مستخدما شاكوشا قاصدا من ذلك قتلها خشية افتضاح أمره واكتشاف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه.

 

وفي وقت سابق ألقت الشرطة القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، التي حققت معه وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بدفنها، كما أمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات القاهرة محكمة العباسية طالب بكلية الحقوق قتل جدته الزاوية الحمراء

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