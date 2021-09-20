العائلة المالكة البريطانية ترحب بمولودة جديدة

رحبت حفيدة الملكة إليزابيث الثانية الأميرة "بياتريس" بقدوم طفتلها الأولى، أمس يوم السبت في مستشفى تشيلسي وويستمنستر.

وفي رسالة على "تويتر" قالت بياتريس إن ابنتها ولدت بأمان، لكنها لم تذكر ما إذا كان قد تم اختيار الاسم.

وأضافت: "شكراً لفريق الأطباء والجميع في المستشفى على رعايتهم الرائعة"، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".

وجاءت رسالتها بعد دقائق قليلة من إعلان قصر باكنجهام ، قائلة: "لقد تم إبلاغ أجداد الطفل الجديد وأجداده ، وهم سعداء بالأخبار".



وأشارت التدوينة إلى صحة الاميرة بياتريس :"الأميرة وطفلها في حالة جيدة"، وقد تزوجت الأميرة ورجل الأعمال إدواردو مابيلي موزي في عام 2020 في حفل زفاف سري بعد تأجيل حفلهما المخطط بسبب وباء كورونا "كوفيد-19".