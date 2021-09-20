قافلة طبية للكشف على المواطنين بمركز الحسنة في وسط سيناء

نظم فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، قافلة طبية بمركز الحسنة بوسط سيناء، للكشف علي المواطنين بالمجان، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن القافلة قامت بعملها في قريتي الجدي والمنبطح بدائرة المركز، وضمت تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد.

١٤٢ مريضا



أضاف عفش أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي علي 142 مريضا، من بينهم 106 أشخاص في قرية المنبطح و36 شخصًا آخرين في قرية الجدي، بجانب صرف العلاج لهم بالمجان.



وأشار الي ان القوافل الطبية، تهدف إلى توفير المشقة على المواطنين في التجمعات البدوية، في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مختلف المستشفيات .