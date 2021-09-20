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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع وفاء الكيلاني.. صابر الرباعى يكشف تفاصيل حياته الشخصية فى السيرة

صابر الرباعى
صابر الرباعى

يحل الفنان صابر الرباعي ضيفا على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

 

يتحدث "صابر" خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقته بوالديه وأشقائه، فضلا عن قصة حبه لزوجته وطريقة تربيته لأولاده. كما يستعرض مراحل عديدة من حياته الشخصية والفنية.

 

يكشف أيضا تفاصيل تعامله مع أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مر بها خلال مسيرته الفنية، وكذلك العديد من ذكرياته المهمة سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

 

ونشرت وفاء الكيلاني صورة الفنان صابر الرباعي، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: النجم صابر الرباعي في السيرة الخميس والجمعة..9:30 بتوقيت القاهرة.. والجمعة الحلقة كاملة على أبو ظبي..الساعة 11 بتوقيت الإمارات.. وفاء الكيلاني.

 

أغنية سهرة صباحى 

وكان الفنان صابر الرباعي احتفل بتخطي أغنيته الجديدة "سهرة صباحي"، حاجز الـ 4 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "يوتيوب".

 

ودشن صابر الرباعي فيديو من كليب الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وعلق علي الفيديو كاتبًا: "في اقل من أسبوع #السهرة_صباحي تتخطي حاجز الـ4M مشاهدة على اليوتيوب".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لصابر الرباعي كالاتي:

أعمال النجم العالمي صابر الرباعي كلها دون استثناء عظيمه وفخمه وجباره ومذهله. 

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جدير بالذكر أن صابر الرباعي طرح أغنية جديدة ديو مع النجم المغربي سعد لمجرد ، والتي حملت اسم   "السهرة صباحى"، على موقع وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها كفيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان باللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية  RedOne & pat devine.

 

وكان قد أعرب الفنان التونسي صابر الرباعي، عن سعادته بنجاح أغنية السهرة صباحي، مرددا: أغنية السهرة صباحي انطلقت من أغنية خاصة بي قدمها لي الملحن التونسي سليم عبدالله.

 

وقال صابر الرباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن موضوع الأغنية بدء العمل عليه منذ عام ونصف، موضحا أنه لم يتردد في التعاون مع الفنان سعد لمجرد.

 

وتابع :" لا أحكم على الإنسان من الاشاعات التي طالته أو التجارب التي مرّ بها في حياته، لذلك لم أتردد ثانية في التعاون معه".

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