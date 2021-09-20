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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن حادث وفاة إمام مسجد الأرقم: لابد من وقف السير عكس الاتجاه

الداعية هاني الشحات
الداعية هاني الشحات

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن حادثة وفاة هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر مؤسفة.

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وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “اون”، أن “ فكرة الدوران للخلف في هذه المنطقة، قد تحتاج إلى التغيير والإصلاح، إضافة إلى  السير عكس الاتجاه، معلقة: ”رحم الله الشيخ الراحل".

 

 لم يتخيل أحد يتخيل أن تحدث  مثل الحوادث  المروعة

وتابعت لميس الحديدي، أنه لم يتخيل أحد أن تحدث  مثل الحوادث المروعة في شارع مزدحم في مدينة نصر.

 

لا بد من التوقف أمام السرعة الجنونية لمعظم سيارات

وأشارت مقدمة برنامج كلمة أخيرة إلى أنه لا بد من التوقف أمام السرعة الجنونية لمعظم سيارات النقل في شوارع مدينة نصر، على الرغم من إنها ليست شوارع مناسبة للسرعات العالية.

 

الإعلامية لميس الحديدي هاني الشحات مدينة نصر الدوران للخلف الحوادث المروعة

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