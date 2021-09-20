البرلمان العربي: الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء الصليف يهدد الملاحة البحرية بالمنطقة

أدان البرلمان العربي، محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية القيام بهجوم إرهابي باستخدام زورقين مفخخين في ميناء الصليف المطل على البحر الأحمر، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية القيام بهذا الهجوم يُعد عملاً إرهابياً يمثل تهديدا للملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرارا لانتهاك ميليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً.

وعبر البرلمان عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.