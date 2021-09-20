هل يمكن الاستغناء عن السكر طوال حياة الفرد؟.. طبيبة تكشف

قالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ أمراض السكر بكلية قصر العيني، إن عدد مرضى السكر في مصر حوالي 9 ملايين مريض.

وأضافت شلتوت في مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" علينا التفرقة بين السكريات والحلويات وبين السكريات التي تأتي من النشويات مثل الأرز والخبز والمكرونة ".

وتابعت:" يمكن أن يتم الاستغناء عن السكر الأبيض والسكريات والحلويات طوال حياته بما يساعد على فقدان الوزن ومنع الاصابة بمرض السكر والكثير من الأمراض التي تحدث نتيجة السمنة ".

وأكملت ايناس شلتوت :" يمكن ان يستغنى عن السكر الأبيض طوال حياته لكن لا يمكن الاستغناء عن وجود النشويات في حياتنا مثل الخبز والأرز والمكرونة والبطاطس ".

ولفتت:" الاستغناء عن السكريات المتواجدة في النشويات يضر الجسم ويشعر الفرد بـ الإرهاق والصداع وعدم التركيز والدوخة والهبوط والعصبية ومن الممكن أن يصاب الفرد ببعض آلام العضلات وفقدان الأملاح والمعادن في الجسم والتعرض لضعف المناعة ".