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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد كريم يعلق على حضوره حفل توزيع جوائز Emmys 2021.. فيديو

محمد كريم
محمد كريم

علق الفنان محمد كريم، على مشاركته في حفل توزيع جوائز الـ Emmys 2021، في لوس أنجلوس.

 

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحفل كان جميل، ويعتبر أول احتفال حضوري يتم تنظيمه بعد جائحة فيروس كورونا".


وأشار: "الاحتفال كان له طعام خاص بتجمع الأصدقاء بعد معاناة فيروس كورونا، والفرحة بذلك كانت أكثر من توزيع الجوائز"، لافتا: "تناول الجرعتين من لقاح كورونا كان شرطا لحضور الاحتفالية".


محمد كريم على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الـ Emmys 2021

 

حرص الفنان محمد كريم ، علي حضور حفل توزيع جوائز الـ Emmys 2021، والتي اقيمت فجر اليوم الاثنين في لوس أنجلوس، وسيطر فيها مسلسل التاج علي أهم الجوائز.

من ناحية أخري يواصل النجم محمد كريم تصوير  فيلمه A Day To Die من بطولة بروس ويليز، و الذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكية عالية الميزانية وتطلبت تحضيرات كثيرة نظرًا لخطورة مشاهد الأكشن وتأمين الممثلين.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.
محمد كريم سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة هو تطور علاقته بابنه.

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