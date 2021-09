محمد كريم يعلق على حضوره حفل توزيع جوائز Emmys 2021.. فيديو

9/21/2021 2:31:23 AM

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:31 ص 9/21/2021 2:31:23 AM

علق الفنان محمد كريم، على مشاركته في حفل توزيع جوائز الـ Emmys 2021، في لوس أنجلوس.

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحفل كان جميل، ويعتبر أول احتفال حضوري يتم تنظيمه بعد جائحة فيروس كورونا".



وأشار: "الاحتفال كان له طعام خاص بتجمع الأصدقاء بعد معاناة فيروس كورونا، والفرحة بذلك كانت أكثر من توزيع الجوائز"، لافتا: "تناول الجرعتين من لقاح كورونا كان شرطا لحضور الاحتفالية".



محمد كريم على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الـ Emmys 2021

حرص الفنان محمد كريم ، علي حضور حفل توزيع جوائز الـ Emmys 2021، والتي اقيمت فجر اليوم الاثنين في لوس أنجلوس، وسيطر فيها مسلسل التاج علي أهم الجوائز.

من ناحية أخري يواصل النجم محمد كريم تصوير فيلمه A Day To Die من بطولة بروس ويليز، و الذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكية عالية الميزانية وتطلبت تحضيرات كثيرة نظرًا لخطورة مشاهد الأكشن وتأمين الممثلين.



فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

محمد كريم سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة هو تطور علاقته بابنه.