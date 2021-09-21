أحمد ياسر ريان: سعيد بتجربتي مع ألتاي التركي.. وأتمنى الصعود مع المنتخب لكأس العالم

أعرب أحمد ياسر ريان مهاجم الاهلي المعار الي فريق التاي سبور التركي عن سعادته بتواجده ضمن القائمة الاولي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

وأضاف احمد ياسر ريان خلال تصريحات تلفيزيونية : اللعب بإسم منتخب مصر شرف كبير واتمني ان اساعدهم في الوصول الي نهائيات كأس العالم .

وأكمل أحمد ياسر ريان : سعيد بتجربتي مع التاي سبور التركي وابحث عن حلم الاحتراف منذ خروجي من الاعلي .

قائمة المحترفين المبدئية



في سياق أخر أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.. والقائمة المبدئية تضم كلا من:

محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).