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منوعات

سقطت على وجهها.. مراسلة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب|فيديو

مراسلة bbc
مراسلة bbc

تعرضت مراسلة بي بي سي «كارول كيركوود» لموقف محرج بسبب كلب إرشادي على الهواء مباشرة أثناء إذاعة نشرة الطقس من مدينة تشيلسي.

قام الكلب الإرشادي بسحب كارول كيركوود مراسلة برنامج بي بي سي بريكفاست على الأرض أثناء البث المباشر على الهواء مباشرة في حلقة أمس.

كانت مقدمة الطقس في بي بي سي البالغة من العمر 59 عامًا قد أعطت للتو التوقعات من تشيلسي عندما شد كلب لابرادور الذهبي المسمى «فلاش» الحزام الذي كانت تمسك به كارول وسحبها إلى الأرض.

ومما جعل الأمور أكثر سخرية، أن الموقف المحرج قد وقع بعد لحظات فقط من إعلان كارول أن فلاش كان "حسن التصرف".

ضحكت كارول وهي تجلس على ركبتيها وتعيد سماعة أذنها لترد على مذيعي بي بي سي بريكفاست وتمطئن الجمهور أنها بخير.

قبل الحادث بلحظات، كانت كارول تمسك الكلب فلاش وهي تتنقل لعرض توقعات الطقس، وتحدثت عنه قائلة: "لقد كبر قليلاً وهو يتصرف بشكل جيد للغاية ويجب أن أقول أيضًا أنه رائع".
 

بي بي سي BBC توقعات الطقس الهواء مباشرة مذيع مراسلة bbc اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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