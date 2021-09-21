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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

الاهلي وطلائع الجيش
الاهلي وطلائع الجيش

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي ومنافسه طلائع الجيش . 

موعد مباراة كأس السوبر المصري 

وتقام مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي ومنافسة طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت .

 

ويدخل الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري للعام الماضي، فيما يدخل طلائع الجيش المباراة باعتباره وصيف بطولة كأس مصر بعد هزيمته في المباراة النهائية.

استعدادات النادي الأهلي 


اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش مساء أمس .

وجاء المران خفيفاً بعض الشيء لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة الصعبة ، وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي التواجد في معسكر الفريق بشكل يومي وحضور التدريبات الأخيرة.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مع اللاعبين لم تستمر سوي بضعة دقائق أكد لهم أن بطولة السوبر صعبة وتواجه فريق متمرس علي خوض المباريات الكبيرة ويجب عليهم التركيز لإسعاد جماهيرهم.

تعاقدات طلائع الجيش

نجح مجلس إدارة نادي طلائع الجيش فى التعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا والكونغولي كازاجى كاسونجو لاعب المصري البوسعيدي، ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري، ومحمد جابر لاعب المصري.

وحسم مسئولو نادي طلائع الجيش الصفقات الأربعة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربى لمدة موسمين إضافة إلى التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين.

إضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزي مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى.

وأيضا التعاقد مع محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين بالإضافة لأحمد عفيفى لاعب الإنتاج الحربى لمدة موسمين فضلا عن المهاجم النيجيري اكينادي.

قائمة الأهلي لـ مواجهة طلائع الجيش 

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

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