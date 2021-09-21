نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة“ تويتر ”.

وكتب شوبير “ ملعب أون تايم | وليد صلاح: أقترح لعب الدوري الجديد من دور واحد على أرض محايدة ”.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه تم تغيير موعد مباراتي منتخب مصر أمام ليبيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشر شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر” جاء فيها:" تعديل جديد في موعد مباراتا مصر وليبيا من الفيفا المباراة الأولي 8 أكتوبر في مصر والثانية 11 أكتوبر في ليبيا".

وكان مقررًا أن تُقام مباراتي مصر وليبيا يومي9، 12 من شهر أكتوبر المقبل على الترتيب.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة خلف ليبيا صاحبة الصدارة، ويملك الفراعنة في جعبتهم 4 نقاط بفارق نقطتين عن الليبيين.