أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 24 و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 37 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 39-42 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 34 جنيهًا للكيلو

البانيه : 65 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 20-21 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21-9-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض كتكوت ساسو

كتكوت ابيض : من 8.5_8.75 جنيه

كتكوت ساسو : من 6_6.25 جنيه



أسعار البيض اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 42-43 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 51 -53 جنيها.



اسعار البط اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط اليوم

البط المسكوفي 30 جنيهاً

البط البكيني 30 جنيهاً

البط المولار 30 جنيهاً

الإوز 65 جنيهاً

أسعار البط البلدي بـ 51 جنيها للكيلو.