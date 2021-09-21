أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 24 و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة
الدواجن البلدى : بين 35- 37 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 39-42 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 31- 34 جنيهًا للكيلو
البانيه : 65 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : بين 20-21 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21-9-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض كتكوت ساسو
كتكوت ابيض : من 8.5_8.75 جنيه
كتكوت ساسو : من 6_6.25 جنيه
أسعار البيض اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 42-43 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 51 -53 جنيها.
اسعار البط اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في السوق المحلية:
أسعار البط اليوم
البط المسكوفي 30 جنيهاً
البط البكيني 30 جنيهاً
البط المولار 30 جنيهاً
الإوز 65 جنيهاً
أسعار البط البلدي بـ 51 جنيها للكيلو.