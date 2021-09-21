أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، حيث سجل الفلفل والخيار والكوسة والبطاطس 8 جنيهات للكيلو الواحد ، وتراوحت الطماطم بين 6.5 إلي 8 جنيهات ، والجزر 8 ، والباذنجان 5 جنيهات والبصل 4 والتفاح 15 جنيها ، والجوافة 17 والتين 20 جنيها لكل كيلو ، لدي بائعي التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسعر عداية الطماطم في سوقي الجملة بالعبور وأكتوبر 120 جنيها للقفص زنة 20 كجم، بينما سجلت 210 جنيهات ، في الصعيد لوزن 40 كجم .

وحزمة الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة ، الشبت ، الجرجير بلغت 50 قرشا ، والكرفس 200 قرش، والملوخية جنيهين للحزمة ، والبامية 15 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والقثاء 5 إلي 7 جنيهات ، والخيار البلدي /الصوب 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

أما أسعار الفلفل الحامي من 6 إلي 8 جنيهات ، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، الفاصوليا 45 جنيها، والبطاطس 8 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى 8، والكرنب من 15 إلى 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وسعر الفلفل يتراوح بين 6 إلي 8 جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس 6 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 45 جنيها، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وسعر الجوافة تراوح بين 15 إلي 17.5 جنيه، الموز البلدي من 12 جنيها إلى 15، والموز المستورد 25، والبلح البرحي 30 ، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

أما الرمان فتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق 25 جنيها إلى 30 ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 25 والتفاح اللبناني الأحمر 15 إلي 20 جنيها إلى 30،الموز المستورد 25 جنيها.

وسعر العنب الأسود بـ 20 جنيها ، والعنب البلدي 20 جنيها ، والعنب الأحمر من 17.5 إلي 20 جنيها، التين من 14 إلى 20 جنيها ، الكنتالوب 12 جنيها للكيلو.

أسعار المانجو

أما سعر المانجو نعومي او زبدة أو سكري فمن 15 إلى 30 جنيها، والفص 80 جنيها والعويس من 30 إلي 35 ، والمانجو الفونسو 35 جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها ، والخوخ البلدي 15 إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدي 10 إلي 12 جنيها ، والبطيخ 15 إلي 20 جنيها للواحدة .