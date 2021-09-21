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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، حيث سجل الفلفل والخيار والكوسة والبطاطس 8 جنيهات للكيلو الواحد ، وتراوحت الطماطم بين 6.5 إلي 8 جنيهات ، والجزر 8 ، والباذنجان 5 جنيهات والبصل 4 والتفاح 15 جنيها ، والجوافة 17 والتين 20 جنيها لكل كيلو ، لدي بائعي التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور
وسعر عداية الطماطم في سوقي الجملة بالعبور وأكتوبر 120 جنيها للقفص زنة 20 كجم، بينما سجلت 210 جنيهات ، في الصعيد لوزن 40 كجم .

وحزمة الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة ، الشبت ، الجرجير بلغت 50 قرشا ، والكرفس 200 قرش، والملوخية جنيهين للحزمة ، والبامية 15 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والقثاء 5 إلي 7 جنيهات ، والخيار البلدي /الصوب 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم
أما أسعار الفلفل الحامي من 6 إلي 8 جنيهات ، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، الفاصوليا 45 جنيها، والبطاطس 8 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى 8، والكرنب من 15 إلى 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة
وسعر الفلفل يتراوح بين 6 إلي 8 جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس 6 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 45 جنيها، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم
وسعر الجوافة تراوح بين 15 إلي 17.5 جنيه، الموز البلدي من 12 جنيها إلى 15، والموز المستورد 25، والبلح البرحي 30 ، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة
أما الرمان فتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق 25 جنيها إلى 30 ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 25 والتفاح اللبناني الأحمر 15 إلي 20 جنيها إلى 30،الموز المستورد 25 جنيها.

وسعر العنب الأسود بـ 20 جنيها ، والعنب البلدي 20 جنيها ، والعنب الأحمر من 17.5 إلي 20 جنيها، التين من 14 إلى 20 جنيها ، الكنتالوب 12 جنيها للكيلو.

أسعار المانجو
أما سعر المانجو نعومي او زبدة أو سكري فمن 15 إلى 30 جنيها، والفص 80 جنيها والعويس من 30 إلي 35 ، والمانجو الفونسو 35 جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها ، والخوخ البلدي 15 إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدي 10 إلي 12 جنيها ، والبطيخ 15 إلي 20 جنيها للواحدة .

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