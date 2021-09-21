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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وداعا فصل الصيف.. ارتفاع درجات الحرارة على أنحاء البلاد والعظمى بالقاهرة 36

حالة الطقس
حالة الطقس

يشهد الطقس اليوم، الثلاثاء، آخر أيام فصل الصيف، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، آخر أيام فصل الصيف، يكون ليلا معتدلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

 

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة الطقس اليوم، آخر أيام فصل الصيف،  يكون هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون أيضا هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة
وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، آخر أيام فصل الصيف، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 26
شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26

 

نسب الرطوبة
أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس اليوم، آخر أيام فصل الصيف، كالتالي:

 

القاهرة والوجه البحري 86 للعظمى والصغرى 35
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45
جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35
شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

 

فصل الصيف درجات الحرارة اليوم الطقس اليوم الأرصاد

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